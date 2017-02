RÉGION : Forum économique des îles de l'océan Indien aux Seychelles

La 11e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien se tiendra du 31 mai au 1er juin aux Seychelles sur le thème de “La coopération océan Indien-Afrique continentale”. Organisé par l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien (UCCIOI), le forum se présente comme un événement économique majeur dans la région, où plusieurs questions d'intérêt au développement des îles du sud-ouest de l'océan Indien sont débattues. Un Business Forum axé sur les accords de partenariats économiques au niveau des pays de l'Afrique orientale et australe est aussi prévu.

Pour l'organisation du forum, l'UCCIOI, qui regroupe les Chambres de commerce et d'industrie de la sous-région, bénéficie de l'appui de l'instance seychelloise ainsi que de la Commission de l'océan Indien et de l'Union européenne. Les organisateurs s'attendent à accueillir plus de 150 acteurs privés et publics de l'océan Indien et de l'Afrique continentale pour cet événement. Les participants sont appelés à développer leurs réseaux d'affaires et à contribuer à définir les priorités de demain en matière de coopération économique. Le programme du forum comprend : 1) des ateliers sur le thème de la facilitation des affaires (accords de partenariats économiques, marché tripartite, informations économiques, entre autres); 2) la mise en valeur des forces vives du développement économique (leadership au féminin, jeunesse et innovation, développement et circulation des savoir-faire et compétences); 3) des sessions d’échanges sur les opportunités de projets dans des secteurs stratégiques pour le développement des économies de la région (tourisme, numérique, économie circulaire); et 4) des rencontres « Business to Business » avec des acteurs de l’océan Indien et du continent. L'inscription des participants débutera le 1er mars, indique l'UCCIOI.