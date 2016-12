RÉGIONS RURALES : Élections en cours des présidents des Conseils de districts

Quatre des sept Conseils de districts que compte le pays, à savoir celui de Grand-Port, Flacq, Pamplemousses et Rivière-Noire, ont élu leurs présidents et vice-présidents ces derniers jours. Les Conseils de districts s’occupent du développement des villages et du bien-être de leurs habitants qui comptent pour plus de la moitié de la population au niveau national.

La première élection a eu lieu mercredi au Conseil de district de Grand-Port, où Nirmal Domah, vice-président sous le dernier mandat, a été élu à l’unanimité des conseillers pour remplacer Vinay Harcharrun au poste de président. Actif dans le domaine social et politique au niveau de sa région depuis de longues années et conseiller de district depuis quelque temps déjà, Nirmal Domah déclare qu’il compte poursuivre le travail déjà entamé par l’ancienne équipe depuis les deux dernières années, où il était également membre. « Je ferai le suivi des projets qui ont été lancés à Grand-Port. Je veillerai aussi à ce que le développement touche tous les villages sous notre juridiction », a-t-il affirmé.

Au Conseil de district de Flacq, c’est l’entrepreneur très connu de la région, Vikram Hurdoyal, siégeant en indépendant au sein de ce conseil, qui a été élu au poste de président. Il remplace le président sortant Bhooneswar Rajkumarsingh. Vikram Hurdoyal a déjà occupé ce poste dans le passé, soit entre 2012 et 2014. Voulant être apolitique, un homme de proximité et à l’écoute des habitants, le nouveau président se dit heureux d’avoir pu obtenir la confiance des autres conseillers. Comme Nirmal Domah, Vikram Hurdoyal dit, lui aussi, vouloir poursuivre le travail amorcé dans cette collectivité locale. « Je souhaite qu’il y ait davantage de développement dans notre région », confie-t-il.

Dans le Nord, où il y a deux Conseils de districts, à savoir celui de Pamplemousses et celui de Rivière-du-Rempart, seul le premier nommé a procédé jusqu’ici à l’élection d’un nouveau président. Et c’est le représentant du village de Fond-du-Sac, Suneel Singh Purgus, qui succède à Dheeraj Sookur. Le nouveau président compte, en outre, aider au développement de sa région et organiser des activités en vue de lutter contre les fléaux sociaux tels que la prolifération de la drogue et de l’alcool parmi les jeunes de la région. « Nous devons aussi revoir nos infrastructures sportives », souligne-t-il.

Finalement, le Conseil de district de Rivière-Noire a reconduit la présidente sortante, Véronique Leu-Govind, à la présidence de ce conseil pour un deuxième mandat consécutif. L’élection des présidents dans les trois autres Conseils de district, à Moka, Rivière-du-Rempart et Savanne, est prévue dans les jours à venir.