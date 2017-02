À une semaine exactement de la date limite pour la publication officielle du registre annuel des médecins, le Medical Council fait face à une situation embarrassante et compliquée en raison des quelque 1 200 praticiens n’ayant pas respecté in toto le règlement concernant le renouvellement de l’enregistrement pour 2017. En effet, ces médecins ne répondent pas aux cinq points obligatoires figurant au critère “Continuing Professional Development” et s’ils ne figurent pas sur le registre 2017, ils ne pourraient pas exercer. Selon nos informations, la seule solution possible après discussions avec le State Law Office (SLO) serait une dérogation du règlement concernant le contrôle continu, « exceptionnellement pour le registre de 2017 ». Cependant, cette « mesure exceptionnelle » dépend de la décision du Cabinet ce vendredi.

La profession médicale a les yeux braqués sur le Medical Council. Le registre des médecins doit être gazetted au plus tard le 15 février de chaque année et en tenant compte du jour férié de demain et du prochain week-end, les dirigeants du MC n’ont pas beaucoup de temps devant eux pour mettre un point final à la préparation de ce document pour l’envoyer au plus vite à l’Imprimerie du gouvernement. Malgré le temps cyclonique, ils se sont réunis jusqu’à fort tard ces derniers jours pour analyser les différentes options pouvant permettre aux 1 200 médecins en infraction avec la loi d’obtenir les cinq points obligatoires relatifs au critère de formation continue. Des propositions nullement insignifiantes, sauf que leur mise en pratique ne correspond pas à l’exigence de la date pour la publication du registre.

Selon le règlement, pour la publication du registre 2017, tous les médecins auraient dû avoir obtenu ces cinq points pour le Continuing Professional Development au plus tard le 31 décembre 2016. « Même si on leur accordait un mois supplémentaire pour aller chercher les points qui leur manquaient, leurs noms ne figureraient pas sur le registre car la loi est claire sur la date de la publication officielle », explique un membre du MC.

Vu le nombre important de médecins ne répondant pas au critère de « cinq points », le MC a recherché l’avis du State Law Office (SLO). Après discussions avec le représentant du SLO, le MC, selon nos informations, a informé le ministre de la Santé de la situation et a demandé à ce dernier de voir avec le Cabinet s’il serait possible d’abroger la CPD Act afin de permettre à tous les médecins ayant fait une demande de renouvellement de leur permis de figurer sur le registre de 2017. « Selon le Parquet, cette dérogation serait la seule solution », soutient un membre du MC. Mais seul le Cabinet peut en décider. Le dossier serait donc sur la table du Conseil des ministres après-demain.

Les dirigeants du MC insistent sur le caractère « exceptionnel » de cette demande de dérogation de la loi et lancent un avertissement aux membres de la profession : « Nous tenons à dire aux médecins qu’une chose pareille ne se renouvellera pas. Tout le monde doit se plier aux exigences de la loi. »

Pour rappel, la loi a été amendée il y a plus d’une année pour donner le pouvoir au MC « to enter the name of a general practitioner or a specialist in the Annual List subject to the practitioner having followed such Continuing Professional Development Courses or Training Programmes (CPD) as may be prescribed by the Council ».