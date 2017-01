RÈGLEMENT DE COMPTES ALLÉGUÉ: Harrilall Dookhee succombe à ses blessures après un mois

Hier après-midi, la brigade criminelle de Flacq a à nouveau appréhendé Rajsing Nunkhoo, un habitant de Camp de Masque Pavé de 31 ans. Celui-ci est suspecté d’être l’auteur de la violente agression dont avait été victime Harrilall Nunkoo le 11 décembre dernier. Arrêté dans un premier temps sous la charge provisoire de « assault with aggravating circumstances », il avait été libéré sous caution après quelques jours en détention. Vu que la victime a rendu l’âme durant la journée d’hier, une charge provisoire de meurtre a cette fois été logée contre lui.

Le 11 décembre dernier, Harrilall Nunkoo, un laboureur de 58 ans domicilié à Bel Air Road, Camp de Masque Pavé, avait été victime d’une violente agression à quelques mètres de son domicile. Lorsqu’un habitant de la localité l’a trouvé, il avait d’abord cru que le quinquagénaire avait été victime d’un délit de fuite et en avait aussitôt informé son fils, Kishan Dookhee. Ce dernier, un chauffeur de 26 ans domicilié à la même adresse, s’était immédiatement rendu sur les lieux, soit sur la route principale de la localité, et l’avait trouvé qui gisait dans une mare de sang à côté du trottoir. Selon le jeune homme, Harrilall Nunkoo avait les vêtements maculés de sang et le visage tuméfié. Il était alors inconscient. Paniqué, Kishan Nunkoo a raconté avoir ensuite couru pour rentrer chez lui. « J’ai pris la voiture et je l’ai conduit d’urgence à l’hôpital de Flacq, où il a subi une intervention chirurgicale. » Selon les indications du médecin au jeune homme, Harrilall Nunkoo avait eu huit côtes fracturées et le poumon perforé. « J’avais tout de suite compris que son été de santé était critique », avait indiqué le jeune homme au Mauricien.

Harrilall Nunkoo avait ensuite été transféré à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Jeetoo. Durant les semaines suivantes, son état de santé ne s’était pas amélioré. Durant la journée de vendredi, soit après un peu plus d’un mois, le quinquagénaire a succombé à ses blessures. Une autopsie a été pratiquée afin de déterminer la cause du décès.

Au lendemain de cette agression sanglante, un suspect avait été appréhendé. Il s’agit de Rajsing Nunkoo, un maçon de 31 ans, et le voisin du quinquagénaire. Selon Kishan Nunkoo, des témoins oculaires lui avaient confié qu’il aurait agressé son père à l’aide d’une bicyclette le jour fatidique. Le jeune homme indique que Rajsing Nunkoo n’avait jamais digéré les reproches que lui aurait faits la victime, qui le suspectait d’avoir mis le feu à sa plantation en 2012. « Il injuriait mon père à chaque fois qu’il le croisait. Une semaine avant cet incident, il avait dit à mon père qu’il avait des comptes à régler avec lui. »

Interrogé, Rajsing Nunkoo avait nié les faits lui étant reprochés. Une charge provisoire de « assault with aggravating circumstances » avait été logée contre lui devant le Tribunal de Flacq. Après quelques jours en détention, il avait été libéré sous caution. Hier après-midi, il a à nouveau été appréhendé par la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq et a été placé en détention. Il est prévu qu’il comparaisse devant la Bail and Remand Court (BRC) aujourd’hui, où une charge provisoire de meurtre sera logée contré lui. L’enquête suit son cours.