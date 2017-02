RÉHABILITATION DU BARRAGE LA FERME : Les familles vivant au bord duréservoir prêtes à évacuer les lieux

Outre sa vocation agricole, une fois rénové, le réservoir alimentera en eau potable des usagers

C’est confirmé: les autorités vont de l’avant avec le projet de réhabilitation du réservoir La Ferme appelé, à terme, à alimenter en eau potable des abonnés de la Central Water Authority (CWA) des villages de l’Ouest et de certaines régions des basses Plaines-Wilhems et de Port-Louis en sus de sa vocation de réservoir agricole. Le Conseil des ministres a annoncé, dans ce contexte, le relogement et la compensation de la soixantaine de familles — squatters et propriétaires confondus — vivant, à ce jour, au bord du barrage ébranlé avec le temps et qui représente un risque évident. Si ces familles ne sont pas contre l’idée d’une évacuation des lieux pour permettre le démarrage des travaux, elles déplorent, néanmoins, l’absence de communication de la part des autorités.

Ces dix dernières années, le pire a été évité en au moins deux occasions aux abords du réservoir à Bambous. Une première fois en mars 2007 quand, rempli à ras bord, l’eau a commencé à se déverser dangereusement du barrage. En même temps, l’on constata des jaillissements d’eau entre des pierres disjointes de la même vieille façade du réservoir. Ce qui représentait déjà un danger certain pour les riverains habitant dans le voisinage immédiat, dont quelques dizaines de familles de squatters. Fort heureusement, ce premier incident qui est intervenu après de fortes averses ayant favorisé le remplissage complet du barrage n’a pas eu de conséquence catastrophique.

Un deuxième débordement allait se produire trois ans plus tard, en mars 2010. Cette fois, il s’est avéré que le déversoir du réservoir qui sert normalement à la canalisation du trop plein d’eau vers une rivière avoisinante s’était retrouvé obstrué par l’incivisme d’un individu qui n’avait rien trouvé de mieux que de déverser dans un conduit un tronc d’arbre et des branchages. Là encore, fort heureusement, aucune conséquence grave. Mais cela a bien dû suffire pour convaincre les uns et les autres que le vieux réservoir, dont la construction date du début du siècle dernier, méritait d’être réhabilité.

Toujours est-il que rien ne pouvait être entrepris tant que l’on n’aura pas, préalablement, sécurisé le voisinage immédiat en déplaçant la population riveraine. Outre les quelques dizaines de squatters, celle-ci comprend aussi une vingtaine de propriétaires fonciers dûment établis. Alors que le réservoir de La Ferme sert essentiellement à des besoins d’irrigation dans la région ouest réputée particulièrement sèche, dès novembre 2014, le ministère des Services publics évoquait la possibilité que dans la perspective d’une réhabilitation du barrage, une station de traitement lui soit dotée en vue de rendre potable l’eau qui y est stockée.

Il convient, à ce propos, de rappeler qu’un certain nombre d’activités souvent polluantes, comme l’élevage ou la culture maraîchère à forte utilisation d’engrais et de pesticides, sont pratiquées dans le périmètre immédiat du réservoir de La Ferme. La région abrite aussi, entre autres, une concasseuse réputée tout aussi polluante, de même qu’un dépotoir. C’est dire combien la station de traitement qui serait, éventuellement, aménagée pour traiter l’eau du réservoir devrait être une installation véritablement performante et susceptible de garantir la fiabilité de l’eau qui serait traitée.

Relogement et indemnisation: le flou

Cette idée d’un réservoir rénové qui servirait aussi à l’alimentation domestique d’une partie des abonnées de la Central Water Authority (CWA) habitant les villages de l’Ouest, de même que ceux de certaines régions des Basses Plaines Wilhems et de Port-Louis, avait été relancée en mars 2015 sous le présent gouvernement. Arup (UK) Sigma, un cabinet d’experts conseils en travaux d’ingénierie, a officiellement recommandé aux autorités la réhabilitation du réservoir La Ferme et a même identifié 56 familles qui devront être relogées ailleurs pour que les travaux puissent démarrer.

C’est, semble-t-il, sur la base de ces recommandations que le Conseil des ministres a décidé, vendredi de la semaine dernière, d’annoncer la réinstallation, d’une part, des squatters vivant au bord du réservoir sur un terrain en friche dans la région de Beaux-Songes et l’indemnisation, d’autre part, des autres propriétaires détenteurs de titres vivant aussi dans le voisinage immédiat du barrage. Toutefois, si ces derniers affirment ne pas être contre l’idée d’être déplacés ailleurs pour permettre les travaux de réhabilitation du réservoir, ils avouent être dans le flou complet par rapport à ce qui leur sera précisément proposé.

Saroj, la cinquantaine, ouvrière agricole est l’une parmi les chefs de famille qui squattent aux abords du réservoir à Bambous. Mère de cinq enfants, dont trois toujours à sa charge, elle s’est installée là avec sa famille il y a cinq ans. A Allée-Tamarin, Bambous, le propriétaire du logement délabré que sa famille et elle louaient lui a finalement, demandé de partir. Sans grandes ressources, elle a dû se faire à l’idée de venir squatter là, au pied du réservoir. Depuis, comme les autres, ses enfants et elle logent dans une bicoque de tôle rouillée. Il ne faut surtout pas demander comment elle s’y est prise pour être raccordée au réseau électrique et à celui d’eau potable.

“Depuis le temps qu’on en parle!”

« Personn napa finn vinn guett nou. Mo finn zis tandé koumsa ki nou pou gagn later lot plas. Mé mo koné énan ki finn déza gagn kontra. Tou ankor dan flou. Ti bizin vinn guett nou, explik nou. Mo pa kont alé. Mé kot pou avoy nou, ti a bon donn nou dilo, donn nou kouran », explique la femme. Elle confirme que les habitants du « lotissement » illégalement aménagé avaient craint le pire les deux dernières fois quand le barrage a menacé de céder sous la pression du trop plein d’eau du réservoir. Et que, par ailleurs, la vie n’est pas particulièrement rose pour ses enfants et elle dans cette « cité tôle » où ils ont dû trouver refuge par la force du destin...

Kinsley, 20 ans, Jean-Marc, trentenaire légèrement handicapé dont les parents viennent de Rodrigues vivent, eux aussi, près du réservoir centenaire. Ils confirment ne rien savoir précisément où et quand ils seront relogés. “Depuis le temps qu’on en parle!”, commente, simplement, Kinsley. Il concède qu’il n’est pas prudent de continuer à vivre, là, au pied du réservoir avec le risque, selon lui, évident qu’un jour où l’autre tout s’écroule. Josa, la quarantaine, autre squatteuse rencontrée qui n’est pas plus avancée sur le plan d’évacuation et de relogement des autorités, espère tout simplement que comme promis, le gouvernement « respectera sa parole de reloger en cette année 2017 tous les squatters ».

La quarantaine de propriétaires fonciers du village de Bambous, aussi concernés par le projet de réhabilitation du réservoir de La Ferme, semblent être tout autant dans le flou quant au sort qui leur sera finalement réservé. X, la quarantaine bien entamée indique avoir reçu il y a environ une dizaine de mois une correspondance du ministère des Terres et du Logement lui indiquant que dans le cadre du projet, il aurait à céder à l’Etat en échange d’une compensation une « petite portion » de son terrain. « Mais voilà que quand les techniciens sont venus sur place fin novembre dernier, ils m’ont fait comprendre que j’aurai à céder l’ensemble de mon terrain de 440 mètres carrés qui comprend ma maison », explique-t-il. Mais il reconnaît qu’effectivement, dans son état actuel, le barrage La Ferme représente un risque pour les riverains habitant dans son voisinage immédiat. Aussi n’est-il pas contre un relogement ailleurs et une compensation pour les préjudices causés. « Mais faut-il au moins que l’on s’accorde sur la localité où l’on veut nous transférer et le montant de la compensation pour notre terrain », laisse-t-il comprendre. Il indique, en effet, qu’à ce jour, rien n’a filtré, si ce n’est qu’il a cru comprendre qu’une somme, selon lui, « insuffisante », de quelques centaines de milliers de roupies aurait été proposée à l’un de ses voisins propriétaires.

L’affaire est donc entendue: compte tenu des risques réels de sécurité que représente le barrage La Ferme, la soixantaine de familles — squatters et propriétaire confondus — qui vivent près du réservoir à Bambous ne sont pas contre l’idée de leur relogement ailleurs. Ils regrettent, toutefois, le flou qui entoure, à ce jour, les modalités devant aboutir à leur évacuation des lieux et espèrent, donc, que les autorités établissent les contacts nécessaires pour que tout se fasse dans la sérénité et que prime l’intérêt général.