RÉHABILITATION DU BARRAGE DE LA FERME : Les squatteurs font le pied de grue

La Ferme fait encore une fois des vagues. Des fissures auraient été récemment décelées dans le barrage vieux de plus de 100 ans, causant la panique chez plusieurs habitants de la région. Si les autorités soutiennent qu’il faut évacuer les lieux, compte tenu du danger que cela représente, les riverains, eux, sont persuadés du contraire.

Au total, près d’une centaine d’habitants vivent dans l’illégalité aux abords du réservoir. Ces squatteurs ont décidé de faire le pied de grue malgré la demande de l’Etat d’évacuer les lieux afin d’entamer des travaux de construction. Selon certaines sources, le risque d’effondrement serait bien réel. Si le ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a annoncé, le mercredi 9 août dernier, que les squatteurs seront relogés d’ici novembre, quelques habitants de cité La Ferme, eux, n’ont eu aucune nouvelle depuis.

En effet, cette région de l’île est connue pour les conditions précoces dans lesquelles vivent les habitants. Manque d’eau courante, pas d’électricité, et surtout absence d’infrastructures adéquates pour toutes ces familles souvent très nombreuses. Si les autorités assurent les reloger à Beaux-Songes et leur donner une indemnisation, ces dernières en font fi. Selon plusieurs d’entre eux, les arguments des autorités sont caducs. Ils sont effectivement persuadés que rien de grave n’arrivera au barrage pourtant fragilisé par le temps et les intempéries. « Nous habitons ici depuis 5 ans et nous n’avons connu aucun incident grave. Nous sommes des squatteurs, il est peut-être là le problème », avance une habitante de la région. De plus, les habitants soutiennent qu’il y a quelque chose de louche dans cette affaire. « Zot pe pran sa terin-la pou donn sa bann gran dimounn ! », dénoncent-ils.

Les habitants d’Eau-Bonne — non loin de la ferme photovoltaïque de La Ferme, à Bambous — pour la plupart logent dans des maisons rudimentaires et ne veulent pas quitter les lieux. Un petit groupe s’est même rendu chez sir Anerood Jugnauth, à Vacoas, qui les a renvoyés à Ébène, au ministère du Logement, pour des éclaircissements, affirme un des habitants.

Prêts à discuter

Même si la perspective d’abandonner leur maison ne les enchante guère, ils se disent toutefois prêts à discuter avec les autorités afin de trouver une solution. Car si certains ont reçu leur contrat pour quitter les lieux, d’autres n’ont rien entendu et restent dans le flou. « Nou pa finn tann nanie, pena okenn kominikasyon. Nou ti anvi gagn inpe plis detay lor-la », déplore une autre habitante.

En 2007, le débordement du réservoir dû à de fortes averses avait causé un réel vent de panique chez les habitants. Fort heureusement, ce fut un incident mineur sans aucune conséquence grave. Le deuxième incident est survenu trois années plus tard, en 2010, mais cette fois ce fut un acte de vandalisme qui fut mis en cause. En effet, un individu aurait obstrué le déversoir avec un tronc d’arbre et des branchages, mais plus de peur que de mal.