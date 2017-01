REINE DES NEIGES : Entre magie et euphorie

Anna, Elsa, Kristoff et son renne ou encore ce drôle d’Olaf n’avaient pas besoin de présentation sur la scène du J&J Auditorium. Même si la magie fut de courte durée, avec un petit goût d’inachevé. Mais que de souvenirs et quelle expérience inoubliable pour les fans de La Reine des Neiges, venus en grand nombre. Ils ont été transportés comme par enchantement dans le royaume d’Arendelle…

Enfin libérée et délivrée d’une attente de plusieurs semaines. Les mini-Reines des Neiges de Maurice s’étaient donné rendez-vous dans une salle comble dominée par la couleur bleue. En effet, pour les die hard de la bande dessinée culte de Disney, pas question de manquer l’occasion de revêtir l’incontournable robe bleue étincelante d’Elsa, sa fameuse natte blonde ou de porter des accessoires à l’effigie de leurs idoles. Accompagnés par leurs parents et proches tout aussi enthousiastes, les enfants trépignaient d’impatience sur leur siège en attendant le début de ce spectacle familial.

D’entrée de jeu, les spectateurs plongent au cœur du royaume d’Arendelle, dans un décor féerique, servi par une projection vidéo, composée de scènes originales du dessin animé mélangées à des images de synthèse. Un décor vivant composé de paysages féeriques qui illustrent à merveille les saisons : printemps, hiver et été. Sur scène, les personnages préférés de nos enfants font le show. Ces derniers ne manquent pas de donner la réplique, de taper des mains, de chanter en chœur, avec un sourire béat à chacun des épisodes cultes. Pendant près d’une heure, le dessin animé laisse place à une comédie musicale très inspirée, marquée par la rentrée du bonhomme de neige le plus célèbre de l’histoire, Olaf. Ou encore la scène culte où Elsa se métamorphose en Reine des Neiges et chante Libérée, délivrée.

Ce fut l’euphorie dans la salle lorsque sont arrivées les chansons préférées issues de la bande originale du film, telles que Je voudrais un bonhomme de neige, L’amour est un cadeau, sans oublier Nul n’est parfait. D’autres compositions inédites créées pour le spectacle figuraient également au répertoire. Inspiré du conte d’Andersen, le spectacle laisse découvrir de nouvelles scènes et des personnages inédits, tout en éliminant d’autres. Par exemple, Dame nature a remplacé les trolls, la famille adoptive de Kristoff. Mais le scénario tient tout le monde en haleine.

Ce spectacle mis en scène par Nathan Guichet, qui tourne depuis quelques années en France, vaut définitivement son pesant de magie. Une création artistique avec des chorégraphies intéressantes, des chansons qui tiennent la route, de l’humour, et surtout une bonne dose d’émotion transmise par les comédiens de la troupe.

Reine des Neiges - Le spectacle a été un vrai régal pour petits et grands. Même s’ils ont été nombreux à regretter la conclusion trop courte du show, qui a laissé un goût d’inachevé…