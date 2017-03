RELATIONS BILATÉRALES - EN MARGE DE L'ARRIVÉE DU VICE-PRÉSIDENT DU GHANA : Première réunion de la commission mixte Maurice-Ghana demain

La première réunion de la commission mixte Maurice-Ghana aura lieu à l'hôtel Intercontinental demain. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, est attendue au pays cet après-midi. De son côté, le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, qui sera l'invité d'honneur du gouvernement mauricien dans le cadre de la fête de l'Indépendance, arrivera demain après-midi à la tête d'une forte délégation.

La réunion des hauts officiels ce matin a été consacrée à plusieurs projets, portant notamment sur la production sucrière, les énergies renouvelables et la création d’une zone économique spéciale par Maurice au Ghana. Les instruments nécessaires à ces initiatives – tels un accord de non-double imposition, un accord de promotion et de protection des investissements, des accords gouvernement à gouvernement pour créer les conditions propices aux affaires et des Special Purpose Vehicles (SPV) financiers pour mobiliser les ressources financières – ont également été abordés.

Demain, la réunion de la commission mixte sera coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, et son homologue du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey. Le Ghana est un des pays de l’Afrique de l’Ouest avec lequel Maurice souhaite intensifier les échanges économiques et politiques. La délégation du vice-président ghanéen sera composée de hauts officiels du gouvernement ghanéen, d'hommes d'affaires ainsi qu'un chef de tribu ghanéen.

Il est intéressant de noter que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, est également un chef de tribu de la région de Tamale, au Ghana. Ce titre lui a en effet été conféré lors d'une des visites officielles qu'il a effectuées au Ghana. Il estime que les opérateurs mauriciens peuvent investir dans les domaines de la production de poulets et de sucre, ainsi que dans les services financiers au Ghana qui, comme Maurice, est un pays stable et très attaché à la démocratie. Xavier-Luc Duval compte jouer un rôle actif durant la visite de la délégation ghanéenne à Maurice.