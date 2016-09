RELATIONS BILATÉRALES : Pravind Jugnauth satisfait de sa mission en Inde

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui termine aujourd’hui sa mission officielle en Inde, soit la première depuis son retour au sein du gouvernement, se déclare satisfait de l’accueil réservé par la partie indienne. Le Premier ministre, Narendra Modi, a parlé de « super special relationship » entre Maurice et l’Inde alors qu’au sein de la délégation mauricienne l’on fait état de traitement digne à un Prime Minister-in-Waiting. Parmi les dossiers évoqués lors des différentes séances de travail, relevons le soutien de New Delhi à Port-Louis sur les Chagos, le renforcement des relations sur le plan économique, avec notamment la CEPCA et le Visa On Arrival sans oublier le Métro-Express.

« Je suis extrêmement satisfait de la réception que les autorités indiennes ont réservée à la délégation. Cela s’est très bien passé. Nous avons eu des discussions franches et cordiales avec des membres du gouvernement indien, dont le Premier ministre, sur des sujets d’intérêt commun », a déclaré Pravind Jugnauth à Week-End, qui l’interrogeait, hier matin, au téléphone de Mumbai, ultime étape de la mission.

La question des Chagos a figuré en priorité lors du tête-à-tête Modi/Jugnauth. D’un revers de la main, l’Inde a balayé les craintes exprimées jusqu’ici vu que New Delhi vient de signer un accord militaire avec Washington autorisant l’accès des unités de la marine indienne à des facilités à la base de Diego Garcia. L’Inde a réitéré son « soutien inconditionnel à Maurice sur les Chagos » même si Londres et Washington ont tenté d’approcher New Delhi pour exercer des pressions sur Port-Louis en vue d’abandonner le projet d’Advisory Opinion de la Cour internationale de Justice avec la résolution inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des Nations unies.

« Le Premier ministre indien a donné la garantie qu’il apportera le soutien de son pays à Maurice pour la réalisation de projets », ajoute le ministre des Finances. Dans cette perspective, la délégation a été reçue à discussions par le ministre des Railways au sujet du projet de Metro-Express, financé par l’Inde. Le ministre des Finances, qui a également voyagé dans le métro de Delhi, se dit impressionné par la qualité des services offerts. « Nous avons sollicité de l’expertise de Metro-Delhi et dès nous accusons réception du rapport des Singapouriens, nous allons ouvrir les pourparlers avec les Indiens sur ce projet », dit-il. Pravind Jugnauth s’est également entretenu avec son homologue indien Arun Jaitley. Il a également été question de la relance des discussions sur la CECPA ainsi que du développement des économies océaniques et du développement portuaire. Une délégation sera à Maurice en vue d’effectuer le suivi concernant les visas d’entrée des ressortissants indiens et l’importance de la libéralisation d’Overseas Citizen of India. Il a aussi rencontré le ministre indien des Petites entreprises, Kalraj Mishra. Il a, à cette occasion, sollicité l’aide de l’Inde pour le développement du secteur des produits artisanaux à Maurice

Le Grand Argentier est intervenu, hier, à Mumbai, devant un parterre d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires indiens lors d’un séminaire conjoint de la Confédération des Industries de l’Inde et du Board of Investment, axé sur la promotion des investissements. Une séance de travail s’est également déroulée en présence des membres de l’Indo-African Chamber of Commerce and Industry sur le thème de la coopération triangulaire Maurice/Inde/Afrique.

Néanmoins, interrogé sur la situation à Maurice, notamment la Heritage City Saga, Pravind Jugnauth a déclaré préférer rentrer à Maurice avant tout commentaire.