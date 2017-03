RELATIONS INDO-MAURICIENNES: Cinq accords signés

La mise en œuvre de cinq projets prioritaires qui bénéficient d’une subvention indienne a fait l’objet de la signature d’une série d’accords entre Maurice et l’Inde hier.

L’Inde a accordé l’année dernière une subvention de l’ordre de Rs 12,7 milliards dans le cadre d’un « Special Economic Package » pour aider à la réalisation d’un projet de métro express, de la construction du nouveau bâtiment de la Cour suprême, de l’octroi des tablettes aux élèves des écoles, de la construction des logements sociaux et de la construction de l’hôpital ENT.

Le gouvernement indien a déjà transféré une avance d’un montant de Rs 1,8 milliard en novembre de l’année dernière.

Le premier accord signé hier entre nos deux pays concerne les services d’une entreprise du secteur public indien, RITES, qui agira comme consultant pour le projet métro express. Un deuxième accord concerne la compagnie EDCIL, une entreprise du secteur public indien, qui agira comme consultant pour le projet de tablettes à l’intention des jeunes élèves. Le troisième accord concerne la compagnie indienne NBCC qui agira comme consultant pour la construction du nouveau bâtiment de la Cour suprême.

Deux autres documents ont également été signés hier, notamment entre Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Mangalore Refineries and Petrochemicals Ltd (MRPL) et State Trading Corporation (STCM) pour l’installation de facilités de bunkering à Albion. La préparation du rapport détaillé sur le projet commencera sous peu.

Un accord a été signé entre RITES et le gouvernement mauricien afin de désigner la compagnie indienne comme consultant pour la préparation du rapport de projet détaillé pour le projet Trident, qui comprend le nouveau centre de coordination du centre de sauvetage maritime pour la garde-côte nationale (NCG) de Maurice. Le projet Trident sera mis en œuvre dans le cadre d’une ligne de crédit de USD 52,3 millions et d’une subvention de USD 4 millions du gouvernement de l’Inde.