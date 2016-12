RELATIONS INDUSTRIELLES : Beejaye Appanna (ex-PRB) à la tête du NWCC

L’ancien directeur du Pay Research Bureau (PRB), Beejaye Coomar Appanna, a été nommé en tant que Chairperson du National Wage Consultative Council (NWCC). Cette décision a été entérinée par le conseil des ministres d’hier. D’autre part, les dernières indications officielles sont que l’indice des salaires (Wage Rate Index) dans les entreprises comptant au moins dix employés ainsi que dans les services gouvernementaux a augmenté de 5,3% au troisième trimestre 2016. C’est ce que révèle Statistics Mauritius en cette fin d’année.

La nomination de Beejaye Coomar Appanna, ancien directeur du Pay Research Bureau (PRB), pour le secteur public est interprétée comme un « Move » de la part du gouvernement pour apaiser des hostilités du monde syndical au projet visant à mettre sur pied le National Wage Consultative Council. L’expérience de l’ancien No 1 du PRB est présentée comme un facteur clé pour le décollage de cette nouvelle instance institutionnelle dans le monde du travail en vue de mener à un salaire minimal.

Le démarrage du National Wage Consultative Council fait suite à l’adoption d’un texte de loi présenté par le ministre du Travail et des Relations industrielles, Soodesh Callichurn, à l’Assemblée nationale. Ce conseil sera responsable d’analyser les salaires dans les secteurs privé et public, d’engager des consultations avec les parties prenantes et de faire des recommandations au gouvernement, et ce dans le cadre de l’introduction d’un salaire minimal suite à une promesse électorale. Ce nouvel organisme se penchera chaque année sur une éventuelle rémunération additionnelle en tenant compte de l’inflation. Le conseil comprendra des représentants du gouvernement, du secteur privé, des travailleurs et des associations de protection des consommateurs.

Par ailleurs, l’indice des salaires (Wage Rate Index) dans les entreprises comptant au moins dix employés ainsi que dans les services gouvernementaux a augmenté de 5,3% au troisième trimestre 2016 comparativement au trimestre correspondant de 2015. C’est ce qu’indique un relevé publié cette semaine par Statistics Mauritius et qui fait également ressortir que l’indice pour la fonction publique a augmenté plus vite (+6,6%) que la moyenne générale.

Le Wage Rate Index est basé sur le niveau des gages dans les grands établissements (ceux comptant dix employés ou plus) et dont le nombre d’emplois représente environ 55% du total national. Les entreprises privées aussi bien que les services gouvernementaux (ministères, départements et agences publiques, municipalités, conseils de district et assemblée régionale de Rodrigues) sont concernés. Les salariés à plein temps ou payés à la pièce sont pris en compte pour l’exercice alors que les employés à temps partiel ainsi que les stagiaires sont exclus.

Selon Satistics Mauritius, le WRI est passé de 128,5 points au 3e trimestre 2015 à 135,3 points au 3e trimestre 2016. Les sous-indices sectoriels qui ont progressé le plus pendant cette période sont ceux du secteur Eau/Tout-à-l’égout (+11,9%), des activités immobilières (+11,7%), de l’Education (+8,7%), de la Construction (+7,8%) et des autres services (+7,2%). En revanche, le sous-indice pour le secteur Art/Loisirs a baissé de 5,5%.

Comparativement au 2e trimestre de 2016, le niveau du WRI au 3e trimestre 2016 a progressé de 1,4 point ou 1%. Les sous-indices de plusieurs secteurs ont été en hausse pendant cette même période, le secteur agriculture/pêche affichant le plus fort taux (+23,8%), précédant largement celui du transport/stockage (+1,9%). Statistics Mauritius explique que cette forte augmentation du sous-indice pour le secteur agricole est due au fait que des salaires plus élevés ainsi que des allocations régulières sont versés pendant la récolte sucrière, qui se passe généralement au 3e trimestre.