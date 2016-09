RELATIONS INDUSTRIELLES : Bras de fer entre Bel Ombre et la FTU

Le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP) a fait une demande à l’Employment Relations Tribunal (ERT) en vue de sommer la compagnie Bel Ombre d’ouvrir les négociations sur les conditions de travail et les salaires. Auparavant, c’est cette compagnie qui s’était tournée vers cette même instance en vue d’obtenir la liste de ses employés membres du syndicat. Mais le tribunal a rejeté cette demande.

Le litige entre la Compagnie sucrière de Bel Ombre et le STEP dure depuis quelque temps. Le syndicat, qui représente des travailleurs de Silviculture, la section agricole de la compagnie, avait fait une demande pour un « collective bargaining ». Toutefois, l’employeur a réclamé une liste des employés membres du syndicat, ce qu’a refusé le STEP. L’employeur s’est alors tourné vers l’ERT.

Selon les points soulevés devant cette instance, l’employeur estime que le syndicat n’a pas le nombre de membres requis selon la loi pour une reconnaissance et l’ouverture de négociations collectives. Sur les 50 employés de Silviculture, 22 étaient syndiqués. Par la suite, six ont soumis leurs lettres de démission. D’où l’insistance de l’employeur pour connaître les noms des travailleurs membres du syndicat.

Toutefois, la semaine dernière, l’ERT, donnant son « award » dans ce cas, a estimé que le syndicat n’avait aucune obligation à soumettre cette liste. Le tribunal précise qu’il n’existe aucun accord entre les deux parties portant sur des négociations concernant les conditions de travail. Et d’ajouter : « The information is clearly not for the purpose of collective bargaining but rather to find out whether the union is sufficiently representative. Such fishing expedition on the part of the Applicant does not fall within the purview of Section 41 of the Employment Relations Act. »

Le syndicat, pour sa part, a fait une demande formelle à l’employeur pour l’ouverture des négociations. Mais en l’absence de réponse après le délai prévu par la loi, le STEP a décidé à son tour de saisir l’ERT. L’affaire sera appelée mardi prochain.