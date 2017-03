RELATIONS INDUSTRIELLES: Bras de fer entre Lux* Grand Gaube et le syndicat

La Grand Gaube and Other Hotels and Restaurants Staff Union dénonce une « tentative de révocation du syndicat » par l’hôtel Lux* Grand Gaube. Selon son négociateur, Atma Shanto, après 18 ans de reconnaissance, la direction réclame des « preuves » pour aller de l’avant avec le “Procedure of Agreement”. Mais du côté de la direction, on insiste sur la nécessité de ces documents pour continuer les discussions.

Atma Shanto rappelle que la Grand Gaube and Other Hotels and Restaurants Staff Union avait été lancée alors que l’hôtel portait encore le nom de Le Grand Gaube Hotel. « Son enregistrement date de juin 1998. Depuis cette date, nous avons toujours négocié avec l’hôtel concernant les conditions et les salaires. Cependant, il y a eu des difficultés depuis quelque temps, menant à une “strike ballot” l’année dernière. Il n’y a pas eu de grève, mais notre reconnaissance n’avait pas été remise en question jusqu’à tout récemment. »

Atma Shanto voit dans cette démarche une tentative de « révoquer le syndicat ». Il se demande pourquoi on réclame des preuves après 18 ans. « On me réclame de donner une évidence que le syndicat est reconnu et quelle catégorie de travailleurs nous représentons. Pour moi, la direction est entrée dans une logique de démantèlement du syndicat. »

Sollicité pour donner sa version, le responsable du département des ressources humaines de Lux* Resorts and Hotels n’a pas fait de commentaires. Dans une lettre envoyée au syndicat en date du 1er mars, on peut toutefois lire : « Management reiterates its request for an official document, which proves your recognition in order for the Management to ascertain the provision of the law under which you have been recognised. » La lettre précise également que le management ne pourrait continuer les négociations menant à un “Procedure of Agreement” en l’absence des documents demandés.

Atma Shanto ajoute qu’une telle situation traduit la situation difficile dans laquelle évoluent les syndicats actuellement. « De manière générale, il y a des attaques sans précédent contre le syndicat par le secteur privé. Plusieurs cas similiaires sont actuellement devant l’Employment Relations Tribunal (ERT). Ce qui m’étonne davantage, c’est que la plupart des entreprises contestant le syndicat ont le même cabinet d’avocat. Je me demande s’il n'y a pas une décision délibérée quelque part pour démanteler le syndicat. »

Le négociateur dit noter que « les autorités ne sont d’aucune aide » dans un tel contexte. Il cite un cas devant l’ERT où le syndicat avait demandé des informations sur la « labour force » d’un hôtel. Sollicité pour donner son avis, le State Law Office avait alors fait valoir qu’on ne pouvait remettre ce type d'informations au syndicat. « Dans de telles conditions, il est difficile pour nous d’avoir la reconnaissance. En revanche, il est facile de révoquer le syndicat. Nous sommes entrés dans une logique des multinationales qui veut faire croire que pour qu’il y ait un développement, il ne faut pas de syndicat pour faire de la résistance. » Atma Shanto avance ainsi que sa fédération envisage une plainte contre l’État mauricien au Freedom of Association Committee du Bureau international du travail.