RELATIONS INDUSTRIELLES—HÔTEL OUTRIGGER: L’ERT rejette la demande de révocation du syndicat

L’Employment Relations Tribunal (ERT) a émis hier un ordre rejetant la demande de Saltlake Resorts Ltd, propriétaire de l’hôtel Outrigger, de révoquer le syndicat. Pour Atma Shanto, le négociateur, « c’est une victoire des travailleurs contre la répression ». Il rappelle que le droit de se syndiquer est garanti par la Constitution.

Ce litige remonte à septembre de l’année dernière. La compagnie Saltlake Resorts Ltd avait dénoncé « le non-respect du Procedure of Agreement » par l’Organisation of Hotel, Private Club & Catering Workers Unity, à l’ERT. La responsable des ressources humaines de l’hôtel, Mme Sookhye, avait en outre mis en avant le fait que le négociateur, Atma Shanto, avait envoyé des copies d’une lettre adressée au ministère et comportant des allégations contre l’hôtel à la presse. Elle rappelle que des discussions étaient en cours avec le syndicat sur ces sujets et que les informations ne devraient pas être divulguées à la presse sans son accord.

D’autre part, l’hôtel reproche également au syndicat d’avoir rendu public l’enregistrement d’une réunion entre des membres de la direction et des employés. On y discutait entre autres du retrait des membres du syndicat. L’Organisation of Hotel, Private Club & Catering Workers Unity avait également fait une déposition à la police à ce sujet. La représentante de l’hôtel a également mis en avant que sur les 363 employés, seuls 62 payaient des frais d’adhésion au syndicat.

Dans son verdict, le tribunal, présidé par Indiren Sivaramen, a indiqué que le plaignant n’était pas en mesure de soutenir les points avancés et que même la direction n’était pas au courant de certains détails. « Ms Sookhye conceded that the recording she has referred to has never been produced to the management of the company. »

De même, il est reproché à l’hôtel de ne pas avoir mis le tribunal au courant des « entorses » commises par le syndicat avant de réclamer sa révocation. « The Applicant has never made any application to the Tribunal for an order requiring the Respondent to comply with a provision of the Procedure of Agreement », indique le rapport. Il est aussi précisé : « Ms Sookhye then conceded that the Applicant is trying to avoid entering into a new procedure agreement with the Respondent. »

Compte tenu de cette situation, l’ERT a rejeté la demande de révocation du syndicat. Réagissant à cette nouvelle, Atma Shanto, le négociateur, s’est dit satisfait de ce dénouement. « C’est une victoire des travailleurs. Depuis longtemps, l’hôtel essayait de se débarrasser du syndicat malgré une reconnaissance obtenue en bonne et due forme. Comme l’a démontré l’enregistrement que nous avons produit à la police, il y a eu aussi des tentatives poussant des membres à quitter le syndicat. Je souhaite maintenant que la police continue d’enquêter sur ce cas. »

Atma Shanto lance un appel pour que les deux parties puissent dorénavant entamer des discussions pour un Procedure of Agreement. « Je souhaite que l’employeur se ressaisisse. Le passé, c’est le passé. » Il rappelle également que c’est la deuxième victoire similaire pour le syndicat après que l’ERT ait également rejeté la demande de révocation de la compagnie Bel-Ombre.