Plusieurs entreprises ont entrepris des actions cette année en vue de révoquer le syndicat. Atma Shanto, négociateur de la FTU, considère cela comme « une attaque » à la liberté d’association, garantie par la Constitution. Il estime également que le ministère du Travail est « pris en otage par le secteur privé ». La FTU a ainsi invité le Freedom of Association Committee du Bureau international du travail (BIT) à enquêter à Maurice.

Procédant au bilan de l’année 2016 pour le monde du travail, la Fédération des travailleurs unis (FTU) considère que la situation est « préoccupante ». Ainsi, Atma Shanto, négociateur de la FTU, considère que « 2016 a été une année très difficile dans l’histoire de la lutte des travailleurs », ajoutant : « Il y a eu des attaques très sévères à l’encontre des syndicats et les travailleurs regroupés en association. » Et de citer différents cas portés devant l’Employment Relations Tribunal en vue de révoquer le syndicat. Il poursuit : « Nous avons eu récemment le cas de Bel-Ombre, où le tribunal a rejeté la demande. Nous avons deux autres cas similaires, soit ceux des hôtels Outrigger et Ravenala. Ce genre de situation ne concerne pas uniquement la FTU. D’après mes informations, les autres syndicats font face au même genre d’attaque. C’est très grave. »

Estimant que le ministère du Travail a « perdu sa valeur, car il est prisonnier du secteur privé », la FTU a pris l’initiative d’alerter le BIT à ce sujet. Une requête a ainsi été faite pour que le Freedom of Association Committee enquête à Maurice. Atma Shanto considère que la situation est plus complexe car il revient à la police d’enquêter sur les atteintes aux droits des travailleurs. « Après plusieurs représentations auprès du ministère du Travail, on nous a fait comprendre que, sur avis du State Law Office, c’est la police qui devra enquêter sur les violations de l’Employment Rights Act. Or, nous avons consigné des plaintes dans plusieurs cas, mais nous ne voyons aucune enquête. Nous nous demandons si la police est formée pour cela. De même, l’Enforcement Division du ministère enquête au petit bonheur. »

Atma Shanto regrette également « l’acharnement du secteur privé » pour le démantèlement du comité tripartite. À titre d’exemple, il a cité le dernier exercice de consultation pour la compensation salariale tenu « au dernier moment, dans la précipitation ». Il explique : « On met en avant le “collective bargaining” et le NRB. Il ne faut pas oublier que le NRB ne fait provision que du minimum. Il y a résistance à améliorer les conditions d’emploi et le salaire des employés. »

Parlant du National Wage Consultative Council, Atma Shanto rappelle la ferme opposition de la FTU pour y siéger. « Nous maintenons que le comité tripartite est le seul forum pour discuter de la compensation salariale. » Il est d’avis que 2017 s’annonce « une année ardue pour le monde syndical » avec plusieurs batailles à plusieurs niveaux. « Outre les différents litiges à réguler à notre niveau, il y aura des actions concertées pour les droits des travailleurs. Des grèves dans certaines entreprises ne sont pas à écarter. »