RELATIONS INDUSTRIELLES : Les travailleurs de l’usine Texto réclament leurs salaires

Ils sont environ 200 travailleurs mauriciens de l’usine Texto Ltée qui disent n’avoir pas perçu leur paye à la quinzaine, qui devait être effectuée vendredi dernier. Parmi, plusieurs mères de famille qui affirment compter dessus pour envoyer leurs enfants à l’école. Massés devant le ministère du Travail ce matin, ces employés réclament l’intervention du ministre Soodesh Callichurn car, disent-ils, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit.

Ces employés de l’usine Texto Ltée soutiennent avoir attendu en vain le transport pour aller à l’usine ce matin. « Nous nous sommes tout de même rendus sur place et là, nous avons eu la surprise de voir que les volets étaient baissés. Par la suite, le responsable du personnel est venu nous voir pour nous annoncer que nous avions droit à deux jours de local leaves », raconte une employée rencontrée ce matin. Cette dernière insiste sur le fait que tout le monde était sur son site de travail ce matin et que si le management ne souhaite pas opérer l’usine, c’est à lui d’assumer pour les deux jours de congé. « Il n’est pas question de déduire de nos local leaves ou de notre salaire. »

Notre interlocutrice, qui compte plus de 20 ans de service, dénonce les retards répétés dans le paiement des salaires. « Ce n’est pas la première fois que ça arrive et à chaque fois on nous raconte une histoire. Il y a plusieurs magasins ouverts récemment qui vendent les produits de l’usine. Comment se fait-il qu’ils n’y aient pas d’argent ? » se demande-t-elle.

Une autre employée, comptant 10 ans de service, parle de ses peines pour joindre les deux bouts. « J’ai des enfants à envoyer à l’école. Il y a encore des livres à acheter. Comment va-t-on faire. Qu’allons-nous donner à nos enfants pour aller à l’école ? »

Ces travailleurs étaient accompagnés ce matin du négociateur syndical de la FTU, Atma Shanto. Ce dernier avait déjà adressé une lettre au ministre du Travail, Soodesh Callichurn, samedi dernier, sur la situation des travailleurs de Texto Ltée. Devant l’évolution de la situation ce matin, il a réclamé une rencontre « urgente » avec le ministre. « Il n’y a eu aucune garantie quant à la paie. C’est pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous demandons au ministre d’intervenir en faveur des travailleurs. Il est inacceptable qu’après avoir travaillé une quinzaine, on apprend qu’il n’y a pas d’argent. »

Atma Shanto regrette également que « l’employeur n’ait pas trouvé l’utilité de rencontrer les délégués syndicaux pour discuter de la situation. Jusqu’ici, il y a eu plusieurs versions pour expliquer le non-paiement. Nous voulons une explication officielle. Les travailleurs sont dans l’incertitude. Cette question de retard dans le paiement de salaire dure depuis quelque temps. Pour nous, il faut une garantie que le paiement sera fait. »

Outre ces travailleurs mauriciens, des Bangladais sont dans la même situation.