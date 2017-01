RELATIONS INDUSTRIELLES - PÉTITION : Le départ du directeur de Lux* Grand-Gaube réclamé

La Fédération des Travailleurs unis (FTU) a adressé une pétition au Premier ministre réclamant le départ du directeur du Lux* Grand-Gaube. Selon le syndicat, le permis de travail de ce dernier serait arrivé à terme et plusieurs plaintes ont été enregistrées aux autorités à son encontre.

Dans la lettre adressée au Premier ministre, les pétitionnaires rappellent qu’il y a un litige entre le syndicat et la direction du Lux* Grand-Gaube, portant sur les conditions d’emploi et une augmentation de salaire. Ils font aussi état de relations « tendues » où les employés seraient des « victimes ». La FTU demande ainsi au bureau du Premier ministre d’enquêter sur ce cas. Elle rappelle que plusieurs plaintes ont été faites au ministère du Travail, au Board of Investment ainsi qu’au bureau du Premier ministre.

L’année dernière, un « strike ballot » avait été organisé dans ce même établissement hôtelier. Sur les 190 personnes ayant voté, 161 s’étaient prononcées en faveur de la grève. Toutefois, le ministère du Travail qui supervisait cet exercice avait décidé qu’il n’y avait pas la majorité nécessaire pour l’organisation d’une grève. L’hôtel avait énuméré le nombre d’employés à 402. Pour tenir une grève légale, l’article 78 (3) de l’Employment Relations Act stipule : « A ballot shall be successful where it obtains an absolute majority of the workers concerned by the dispute in the Bargaining Unit. »