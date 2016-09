RELATIONS INTERNATIONALES : Maurice et l'Inde relancent les négociations sur le CECPA

Les négociations indo-mauriciennes en vue de la conclusion d’un Comprehensive Economic Coopération Partnership Agreement (CECPA) reprendront lundi au ministère des Affaires étrangères. Une délégation indienne, dirigée par Manoj Dwivedi, secrétaire conjoint au département du commerce, est attendue à Maurice durant le week-end. Le haut-commissaire de l’Inde à Maurice, Abhay Thakur, le haut-commissaire adjoint, Ashok Kumar, ainsi que le secrétaire adjoint indien au département de la promotion et de la politique industrielle, Shailendra Gupta, participeront également aux discussions. La délégation mauricienne, elle, sera dirigée par Narainduth Boodhoo, directeur de la division responsable du commerce international et de l’intégration régionale au ministère des Affaires étrangères, ainsi que des officiers du gouvernement et du secteur privé.

Le but de la réunion est d’arriver à un accord sur une feuille de route en vue de conclure les négociations, soit en totalité, soit sur une base séquentielle, commençant par une zone d’échange préférentielle. Pour rappel, les discussions entre l’Inde et Maurice pour la conclusion d’un CECPA sont évoquées depuis près d’une décennie. Elles n’ont toutefois jamais été complétées, et ce malgré l’insistance du secteur privé. Les autorités avaient toujours privilégié la révision de l’accord de non-double imposition entre nos deux pays. Cet obstacle ayant été franchi, l’Inde est maintenant plus disposée à engager des discussions sur ce dossier. Dès son arrivée à Maurice, le nouveau haut-commissaire de l’Inde, Abhay Thakur, également ancien secrétaire au ministère des Affaires étrangères indien, a relevé l’intention de l’Inde d’œuvrer en faveur de l’approfondissement de la coopération économique avec Maurice et de relancer les négociations sur le CECPA.

Les échanges commerciaux entre nos deux pays sont actuellement nettement en faveur de l’Inde. Les importations mauriciennes de ce pays se sont en effet élevées à Rs 29,8 milliards en 2015 et Rs 37,2 milliards en 2014. Cette baisse est essentiellement attribuée à la chute du prix des produits pétroliers. Pour le premier semestre de cette année, les importations de l’Inde sont estimées à Rs 12,5 milliards, contre Rs 15,5 milliards pendant la même période l’année dernière. Les exportations, elles, sont relativement faibles. Elles étaient de Rs 745 M en 2015 et de Rs 504 M en 2014. Maurice a exporté pour une valeur de Rs 345 M durant le premier semestre de cette année, contre Rs 324 M l’année dernière. Parmi les principales importations de l’Inde figurent les produits pétroliers, le coton, les grains, les pierres précieuses et l'ingénierie légère.

Il faut toutefois souligner que, jusqu’à l’année dernière, Maurice était un des principaux exportateurs de capitaux vers l’Inde, estimés à USD 9 milliards pour 2014-2015. Depuis la conclusion de la révision de l’accord de non-double imposition, Maurice n’est plus le passage préféré des investisseurs, qui souhaitent investir des fonds en Inde. Beaucoup se tournent actuellement vers la France, les Pays-Bas et Singapour. Toutefois, l’Inde a annoncé que des négociations seront engagées avec tous ces pays en vue de la révision des accords de non-double imposition, brandissant à cet effet l’utilisation du General Anti-Avoidance Rule (GAAR), qui entrera en vigueur à partir du 1er avril 2017.

Les négociations prévues lundi porteront sur le texte concernant la zone d’échange préférentiel, les règles d’origines et l’accès au marché sur une base préférentielle d’une liste de produits, dont le textile et le rhum en ce qui concerne Maurice. On s’attend à ce qu’une date soit annoncée pour la signature d’un accord en ce sens. Des échanges sont également programmés sur les chapitres qui sont encore en attente dans le cadre du CECPA, dont le service, l’investissement et la coopération économique. Il s’agira pour les négociateurs de décider de la voie à suivre afin d’arriver à un accord.