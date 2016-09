RELATIONS MAURICE–INDE : Ouverture des négociations sur le CEPCA

Les négociations indo-mauriciennes en vue de la conclusion d'un accord global de partenariat et de coopération (CECPA) ont repris ce matin à Port-Louis avec vigueur après une interruption de dix ans. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'arriver un accord dans les plus brefs délais. « Nous souhaitons des discussions globales et rapides », a ainsi fait comprendre le chef de la délégation mauricienne Narainduth Boodhoo. De son côté, Manoj Dwivedi, le chef de la délégation indienne, a affirmé que l'Inde aborde ces discussions « avec un esprit ouvert ».

« Maintenant que les négociations ont repris, il ne faut pas nous arrêter en chemin. Si nous poursuivons dans la bonne direction, nous arriverons à un accord dans les plus brefs délais possibles », a-t-il dit. Les deux parties ont souligné les liens communs unissant nos deux pays. « We share many things in common including perspectives on how we see the world. We work together on global and regional challenges. We have strong education links, and of course, strong community ties, with around 9 000 Indians working in Mauritius in various fields ranging from BPO, Banking sector to non-professional sectors related to craft and trade workers, plant and machine operators, agricultural and fishery workers amongst others », a souligné le secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères. Manoj Dwivedi a lui aussi souligné les points communs, estimant que « les seules différences entre nos deux pays sont leur superficie et l'ampleur de leur population », soit de 1,3 milliard d'habitants pour l'Inde et 1,3 million pour Maurice.

Pour la délégation mauricienne, le CECPA, qui occupe une grande importance, tant pour le secteur public que le secteur privé, « représente les opportunités futures pour les échanges commerciaux bilatéraux et les relations » en matière d'investissements. « However, for the agreement to be meaningful and deliver on its objectives, there is a need for an ambitious approach, with complete liberalization on core products on interest to both countries as well as key services sectors such as financial services, distribution, retailing, insurance. Services are critical because there are a large number of growing complementarities between our two service-based economies », a soutenu le porte-parole mauricien.

La partie mauricienne estime que « d'immenses possibilités » de croissance existent dans le domaine de l'éducation, des services financiers, dans le domaine légal et celui de la comptabilité, dans l'agro-industrie ainsi que dans le secteur médical. « Malheureusement, les Mauriciens se heurtent à des problèmes administratifs pour s'installer en Inde. Le CECPA devrait offrir une plateforme appropriée pour traiter ces défis », souligne la délégation mauricienne.

Le chef de la délégation indienne reconnaît lui aussi qui existe des possibilités de coopération dans le secteur de services mais aussi pour des partenariats afin d'investir en Afrique, ainsi que dans le domaine des PME. Il a également identifié des domaines comme la formation et le secteur pharmaceutique. À ce propos, dans l'éventualité où des entreprises indiennes s'installeraient à Maurice, il a souligné la nécessité pour les autorités de se montrer « très flexibles » concernant l'entrée à Maurice de scientifiques et techniciens indiens. Il reconnaît par ailleurs un « déséquilibre » entre nos deux pays au niveau des échanges commerciaux. Toutefois, selon lui, « il ne faut pas uniquement regarder les échanges de biens et services, mais la possibilité pour les entreprises conjointes de toucher le marché africain ».

Raj Makoond, CEO de Business Mauritius, a pour sa part souhaité des « discussions franches » entre nos deux pays. « Nous pensons que les deux parties ont une volonté de conclure le plus rapidement possible les négociations et de signer un accord CECPA. » Les discussions se poursuivront demain.