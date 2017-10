RELATIONS MAURICE-SEYCHELLES : Le potentiel d’échanges commerciaux identifiés

En marge de la visite officielle à Maurice du président des Seychelles, Danny Faure, depuis jeudi, le potentiel d’échanges commerciaux entre les deux pays a été évalué. Cette question a été évoquée lors d’une séance de travail, présidée hier par le secrétaire financier, Dev Manraj, avec des officiels de la Seychelles Chamber of Commerce, dont le président, Olivier Bastienne. Toujours dans le cadre d’une consolidation sur le plan économique, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice et celle des Seychelles ont pris la décision d’organiser la première réunion du Joint Business Council en décembre prochain. Le Joint Business Council sera utilisé comme une plateforme pour l’approfondissement des échanges entre les opérateurs économiques des deux pays, notamment dans les secteurs du commerce de marchandises et des services ainsi que dans la promotion des investissements.

Lors des consultations d’hier au ministère des Finances, les deux délégations ont passé en revue les différentes options pour un renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Dans un premier temps, les exportations agricoles, dont le riz, des fruits, des fleurs, de l’huile comestible et des produits pharmaceutiques, ont été privilégiées. De ce fait, une délégation comprenant des représentants de la State Trading Corporation, de l’Agricultural Marketing Board, de Business Mauritius, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et du Board of Investment se rendra dans l’archipel incessamment en vue de définir les modalités de ces échanges. Subséquemment, une mission officielle des Seychelles est attendue à Maurice au cours de la troisième semaine de novembre en vue d’approfondir ces discussions.

D’autre part, les représentants de la Chambre de Commerce de Maurice et celle des Seychelles ont confirmé cette première réunion du Joint Business Council pour décembre. Cette démarche fait suite à une séance de travail, vendredi, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Olivier Bastienne s’est félicité des développements positifs intervenus tout en s’appesantissant sur le fait que les décisions prises lors de la 12e commission mixte Maurice-Seychelles, qui s’est déroulée le 23 octobre, déboucheront sur une consolidation des échanges sur le plan bilatéral.

À l’occasion de sa visite à la MCCI, Oliver Bastienne et le vice-président Marday Venkatasamy ont signé une résolution portant sur le renforcement de la coopération entre les deux chambres, pour la promotion des activités commerciales dans la région, des échanges d’informations sur l’économie, les lois commerciales, l’industrialisation et le cadre des affaires en général. Les deux parties ont convenu qu’elles doivent identifier les domaines où la MCCI peut aider au renforcement des capacités, et ce, en vue de dynamiser davantage les relations économiques et commerciales entre les Seychelles et Maurice.