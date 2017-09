RELATIONS PORTUGAL-MAURICE : Accord sur le transport aérien

Promouvoir le développement des lignes aériennes et les échanges entre Maurice et le Portugal, tel est l’objectif derrière l’accord signé jeudi dernier au Bâtiment du Trésor à Port-Louis entre les deux pays, représentés respectivement par le secrétaire au Cabinet et chef de la Fonction publique, Naren Kumar Ballah, et l’ambassadeur de la République du Portugal auprès de Maurice, Maria Amelia Maio de Paiva. Cela a été rendu possible grâce à un protocole d’accord signé déjà entre les autorités mauriciennes et portugaises en octobre 2015, lors de la Conférence internationale sur le transport aérien, qui s’est tenue à Antalya en Turquie. L’accord prévoit, entre autres, que les lignes aériennes de chaque pays pourront opérer jusqu’à sept vols par semaine entre Maurice et le Portugal.

Suivant la signature de cet accord, il est convenu que les deux pays pourront également opérer tous les services cargo sans restriction par rapport à la fréquence et la capacité, et ce, avec les droits de trafic de troisième et quatrième libertés. Évoquant les relations de longues dates entre Maurice et le Portugal, l’ambassadrice Maio de Paiva, qui souhaite que davantage de touristes mauriciens et portugais visitent les deux pays, « cet accord propulsera les relations bilatérales entre les deux pays à un niveau plus élevé. » Selon elle, les deux pays peuvent collaborer dans plusieurs domaines, notamment l’introduction de la langue portugaise dans le curriculum scolaire de Maurice, l’économie bleue et verte, les TIC, et le renforcement de la collaboration académique entre l’université de Maurice et l’université du Portugal. Rappelant que la langue portugaise est « la plus parlée » dans la partie de l’océan Atlantique et que c’est la langue d’environ 250 millions de personnes à travers le monde, elle s’est également déclaré pour une coopération triangulaire avec les pays qui parlent le portugais.

Naren Kumar Ballah s’est de son côté appesanti sur le fait que la signature de cet accord entre Maurice et le Portugal établit le cadre nécessaire pour le développement et la promotion des liaisons aériennes et autres échanges entre les deux pays. Il est d’avis que grâce à cet accord, Air Mauritius pourra étendre sa visibilité sur le marché portugais. Ainsi, a-t-il indiqué, « dans le but d’offrir des possibilités de voyage pour les passagers entre Maurice et le Portugal, via Paris, Air Mauritius a l’intention d’apposer son code sur les vols opérés par Air France de Paris à Lisbonne et Porto au Portugal. » Le secrétaire au Cabinet et chef de la Fonction publique, faisant référence aux quelque 4 222 touristes du Portugal qui ont visité Maurice l’année dernière, estime de même que ce nouvel accord entraînerait la hausse du nombre de touristes entre les deux pays. Selon lui, déjà, les arrivées touristiques devraient atteindre les 5 000 d’ici fin 2017. Il a aussi lancé un appel aux entreprises portugaises pour venir investir à Maurice et utiliser le pays comme centre financier pour canaliser les investissements en Afrique.