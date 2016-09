RELATIONS UE-ACP : Lutchmeenaraidoo plaide pour une mobilisation régionale

Le ministre des Affaires étrangères,Vishnu Lutchmeenaraidoo, a plaidé mercredi en faveur d’une mobilisation régionale en vue de la conclusion d’un accord de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne. Il s’adressait à un atelier de travail organisé par la Commission de l’océan Indien (COI) sur l’impact de l’APE en Afrique orientale et australe.

Le ministre des Affaires étrangères s’est réjoui de la mise en place d’un fond d’accompagnement d’un montant de 40 millions d’euros dans le cadre de l’APE. Ces ressources devraient aider les États signataires à rehausser leurs capacités industrielles pour pouvoir tirer bénéfice de nouvelles ouvertures commerciales qu’offre l’Union européenne. Le ministre a suggéré qu’une partie de ce fonds puisse soutenir les efforts d’intégration régionale. Dans le même souffle, il a plaidé pour « une mobilisation régionale », souhaitant que « les autres pays de l’Afrique orientale et australe rejoignent les pays signataires ».

« Les APE donnent l’opportunité d’approfondir et d’accélérer l’intégration régionale », a souligné Vishnu Lutchmeenaraidoo, avant de proposer la création d’une plateforme appropriée en vue d’agir avec davantage d’efficacité et de coordination, compte tenu de la multitude d’institutions régionales, à l'instar de la SADC, du Comesa, de la COI et d'Interreg, entre autres.

Le ministre des Affaires étrangères a également mis l’accent sur les perspectives d’intégration régionale, tout en maintenant les liens privilégiés avec l’Union européenne. D’autant que l’Europe a redéfini ses rapports avec le bloc des ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) en instituant des APE avec des sous-régions de ce bloc. L’Afrique orientale et australe est une de ces sous-régions au sein de laquelle fait partie Maurice qui, avec le Zimbabwe, les Seychelles et Madagascar, constituent les quatre signataires de l’APE au sein de la sous-région Afrique orientale et australe. L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et la Cédéao, qui réunit les pays de l’Afrique de l’Ouest, a, lui, été signé l’année dernière à Abuja par les deux tiers des pays concernés.

Par ailleurs, le secrétaire général de la COI, Madi Hamada, a rappelé que « les APE, basés sur le principe de réciprocité, s’inscriront au cœur de la relation ACP-UE après la fin de l’Accord de Cotonou, en 2020, qui régit la relation politique, économique, commerciale et de coopération entre l’UE et les 77 pays du bloc ACP ». Et d’ajouter : « De ce fait, la COI s’engage à soutenir utilement les pays signataires, notamment en commandant l’étude sur l’impact des APE et en sécurisant une enveloppe de 40 millions d’euros du 11e Fonds européen. » Carla Osorio, chargée d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne basée à Maurice, a souligné « l’amélioration du climat des affaires et de la compétitivité des entreprises locales », dont les PME, en vue d’accroître les parts de marché en Europe.