RELATIONS UE-MAURICE : Le 5e dialogue politique prévu le 30 mai

Le cinquième dialogue politique entre l’Union européenne et Maurice aura lieu chez nous le 30 mai prochain. L’ambassadrice de l’UE à Maurice, Marjaana Sall, dirigera la délégation qui comprendra l’ambassadeur de France et le haut-commissaire britannique, auxquels se joindront d’autres officiels européens.

Le dialogue politique est un exercice bilatéral permettant de passer eu revue le partenariat présent et futur entre l’Union européenne et Maurice et sur les stratégies communes pour mieux relever les défis internationaux d’intérêt commun. La 4e session du dialogue politique, organisée en janvier de l’année dernière, avait permis aux deux parties d’échanger sur les sujets économiques, la coopération, la bonne gouvernance et les enjeux globaux, comme le changement climatique et le maintien de la paix et de la sécurité. Elle avait permis de souligner la volonté des deux parties d’approfondir leurs liens économiques et culturels.

La rencontre de cette année s’inscrira dans le cadre de la volonté de l’Union européenne de consolider son partenariat avec l’Afrique. Le cinquième sommet UE-Afrique sera organisé en Côte d’Ivoire en novembre prochain. Dans ce contexte, l’Union européenne manifeste beaucoup d’intérêt pour la stratégie africaine de Maurice et se montre très disposée à soutenir Maurice dans son entreprise et en particulier dans la création de zones économiques au Ghana, au Sénégal et plus généralement en Afrique. L’Union européenne suit également avec beaucoup d’intérêt les investissements du secteur privé mauricien en Afrique.

Comme l'a souligné Marjaana Sall dans son discours à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, le 9 mai dernier, l'Union européenne a, au fil des années, beaucoup soutenu le développement socio-économique à Maurice. Ainsi, durant les dix dernières années, pas moins de 400 projets initiés par des communautés de base ont bénéficié de financement européen à Maurice, à Rodrigues et à Agaléga. « Notre partenariat a évolué au fil des années et couvre désormais des secteurs d'intérêts mutuels, dont la sécurité maritime, les droits des femmes et des enfants, la pêche durable, la science et la recherche, le commerce et l'investissement, ainsi que le changement climatique », a-t-elle souligné.

Marjaana Sall s'est dit convaincue que l'accord sur le partenariat économique entre Maurice et l'Union européenne est « extrêmement important ». Le nouveau programme de soutien en vue de la mise en œuvre de cet accord « permettra d'améliorer la facilitation des affaires et la compétitivité du secteur privé mauricien », a dit Marjaana Sall. À ce propos, elle s'est réjouie de la conclusion positive des négociations sur le nouveau protocole en vue d'un partenariat dans le domaine de la pêche. L'Union européenne continuera à aider Maurice dans des domaines tels que l'adaptation au changement climatique à travers la “smart agriculture” avec le lancement prochain d'un nouveau programme.