RELEVÉ DE STATISTICS MAURITIUS: Le poids du dollar nettement plus élevé que l’euro

Le dollar américain pèse fortement sur nos échanges commerciaux comparativement aux autres devises même si le poids de l’euro est conséquent. C’est ce qui ressort du relevé publié hier par Statistics Mauritius, montrant l’importance des différentes devises dans nos exportations et importations pour les deux dernières années aussi bien que pour les deux premiers trimestres 2016.

Au niveau des recettes d’exportation (excluant celles provenant de l’approvisionnement des navires), sur un montant total de Rs 86,1 milliards encaissé en 2015, la part du dollar s’élevait à 58,7 % (Rs 50,5 milliards), contre 31,8 % (Rs 27,4 milliards) pour l’euro. La livre sterling venait loin derrière avec 6,5 % (Rs 5,6 milliards) alors que le rand sud-africain ne représentait que 1,9 % (Rs 1,7 milliard). Le classement était le même en 2014. Sur des recettes totales de Rs 81,2 milliards, le montant libellé dans la devise américaine se chiffrait à Rs 46,1 milliards (56,8 %). La part de l’euro était de Rs 27,4 milliards (33,7 %) contre Rs 5,9 milliards (7,3 %) pour la livre sterling.

La situation, indique Statistics Mauritius, est restée inchangée pour le premier semestre 2016. À titre indicatif, au deuxième trimestre 2016, sur des recettes de Rs 19,9 milliards, la valeur libellée en dollar s’élevait à Rs 10,2 milliards, soit une part de 51,3 %. L’euro représentait près de Rs 8 milliards (40,2 milliards) contre Rs 1,1 milliard (5,3 %) pour la livre sterling.

La balance penche encore plus en faveur du dollar lorsqu’il est question des coûts à l’importation. Sur une facture totale de Rs 168,1 milliards enregistrée en 2015, le pourcentage libellé en dollar s’élevait à 70,8 % (Rs 119,1 milliards). Statistics Mauritius rapporte que les coûts d’importation en euro avaient atteint Rs 33,8 milliards, soit 20,1 % du montant global. Les autres devises étaient à des niveaux très faibles : le rand à Rs 5,6 milliards (3,3 %), le yen japonais à Rs 3,1 milliards (1,8 %) et la livre sterling à 2,3 milliards (1,4 %).

Comme au premier trimestre 2016, le dollar a maintenu au deuxième trimestre 2016 sa position de monnaie la plus forte dans notre facture d’importation. Sur un montant de l’ordre de Rs 40,2 milliards enregistré sur la période avril-juin 2016, la valeur des importations libellées en dollar était de Rs 25,5 milliards, soit 63,5 % contre Rs 10,2 milliards (25,4 %) pour l’euro et seulement Rs 1,8 milliard (4,5 %) pour le rand sud-africain.

Toute évolution (à la hausse comme à la baisse) dans le taux de change du dollar influe grandement sur nos échanges commerciaux. À un degré moindre, les changements dans le cours de l’euro affectent également nos échanges, les recettes d’exportation étant plus touchées que les frais d’importation.