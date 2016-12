RELIGION: Le cardinalat de Maurice Piat, un événement rassembleur

Alors qu’il attendait le nom de son successeur à la tête du diocèse de Port-Louis, l’évêque de Port-Louis apprend, contre toute attente, sa nomination au sein du Collège des cardinaux. La nouvelle de la création du nouveau cardinal Maurice Piat tombée au mois d’octobre fait partie des événements phares dans la vie du pays en 2016 et ce choix du pape François a été salué à l’unanimité et accueilli avec joie et une certaine fierté par les Mauriciens de tous bords politiques et confessions religieuses. Le cardinal Piat, à son retour de Rome, a été accueilli par le gouvernement avec tous les honneurs.

La célébration de ce cardinalat par le diocèse de Port-Louis lors d’une messe au Monument Marie Reine de la Paix le 27 novembre dernier, et pour laquelle l’Église catholique avait ouvert l’invitation à l’ensemble des Mauriciens, a de ce fait attiré une grosse foule. Un rassemblement dans un ton national et dans une ambiance fraternelle comme pour faire écho aux propos de Maurice Piat le jour de l’annonce de la décision du pape le 9 octobre : « Sa nominasion na pas zis pou moi, ni zis pou legliz Moris me li pou tou dimounn ». Cette messe retransmise en direct à la télévision a été un temps fort non seulement pour les catholiques mais pour le pays tout entier comme en témoignaient la présence des responsables des différentes religions et celle des dirigeants politiques de même que celle des représentants de la société civile. La participation aussi des évêques des îles de l’océan Indien a fait de cette célébration un événement indianocéanique.

Les Rodriguais aussi ont réservé un accueil chaleureux au cardinal Piat lors de sa visite pastorale dans l’île quelques jours après être rentré de Rome. Ils ont participé en grand nombre et avec ferveur à la messe présidée par le cardinal en la Cathédrale St Gabriel et lors de laquelle la spécificité de l’île avec ses traditions a été fortement soulignée.

Par ailleurs, relevons l’appel insistant du cardinal Piat dans ses différentes interventions en direction des dirigeants du pays et des travailleurs sociaux pour davantage d’engagement dans le combat contre la drogue. Il souhaite surtout une attention accrue auprès des toxicomanes qu’il considère « comme des malades ayant besoin d’aide ».

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX DEMAIN: Célébration diocésaine à Rivière-du-Rempart

La Commission Justice & Paix du diocèse de Port-Louis invite les Mauriciens à la messe qu’elle organise demain à 9 heures en l’église Cœur-Immaculé-de-Marie, à Rivière-du-Rempart, dans le cadre de la 49e Journée mondiale de la Paix. Cette célébration présidée par le cardinal Piat aura pour thème « la non-violence comme style d’une politique de paix » en écho au message du pape François.

Pour rappel, la Commission Justice et Paix est un organisme officiel de l’Église catholique et est présente dans tous les pays où l’Église est implantée. Sa mission est de contribuer à la réflexion nationale sur des questions d’intérêt social, de développement économique et de justice ainsi que de partager la Doctrine Sociale de l’Église.

À Maurice, cette Commission regroupe des laïcs engagés et nommés par l’Église et a pour aumônier le vicaire général Jean-Maurice Labour. Les membres sont Jean-Paul de Chazal (président), Josie Lapierre, Jonathan Ravat, Alain Jeannot et Robert Coutet.

VŒUX 2017—CARDINAL PIAT: « Que la répartition des richesses soit au coeur des décisions économiques »

Dans ses vœux à la population pour la nouvelle année, le cardinal Maurice Piat met l'accent sur la nécessité de la prise en compte de l'humain et, surtout, de ses besoins dans les décisions politiques. C'est ainsi que le cardinal fait part des rêves qui l'habitent dans les différents domaines de la vie du pays et de ses souhaits pour l'Église à Maurice. Voici son message :

« Chers compatriotes,

Je vous souhaite une année de fraternité, de solidarité et de paix. Puissions-nous, chacun à notre place, promouvoir une culture de la miséricorde que le pape François souhaite voir se développer dans notre Église, nos familles, nos écoles, notre quartier, la politique et l’économie. Cette culture de la miséricorde me fait rêver de familles où chaque membre est accueilli comme un bien précieux et reçoit une attention chaleureuse; d’écoles où chaque élève reçoit une éducation qui se concentre sur son développement humain intégral; de quartiers qui soient des lieux de convivialité et d’entraide; d’actions politiques où la priorité va aux plus faibles et aux laissés pour compte de la société et vise à réduire les inégalités; d’entreprises où le bien commun, la juste répartition des richesses et la préservation de notre environnement soient au cœur des décisions économiques; d’une Église qui privilégie l’accueil, la rencontre et l’accompagnement de ceux et celles que nous n’avons pas l’habitude de rencontrer.

Je souhaite que chaque Mauricien paie le prix pour que ce rêve devienne réalité. Que l’eau vive de la miséricorde irrigue les terrains arides de notre société et fasse fleurir un peuple fraternel et solidaire. »