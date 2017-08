RELIGION - GANGA SHIV MANDIR : Soodhun promet Rs 100 000 pour la 2e phase du temple

À son retour de La Mecque, Showkutally Soodhun, ministre des Terres et du Logement, remettra un chèque de Rs 100 000 au Ganga Shiv Mandir de l'Allée Brillant pour la construction de la deuxième phase du temple. Lors d'une visite des lieux dimanche en compagnie du maire de Vacoas-Phoenix, Farhad Dowlut, et du directeur de la NHDC, Pravind Ramburn, Showkutally Soodhun a promis de faire « un don personnel de Rs 100 000 » pour compléter les travaux de cet édifice religieux, qui devrait accueillir un étage supplémentaire. Vinesh Boodhoo, président du Ganga Shiv Mandir, a déclaré que le ministre des Terres « répond toujours présent » en ce qu'il s'agit de financement pour les travaux de rénovation. Il se souvient qu'en 1986, Showkutally Soodhun avait aidé à construire un mur se trouvant sur les berges de la rivière.

Selon le président du Ganga Shiv Mandir, le ministre a demandé à la National Development Unit d'aménager une plateforme menant à la rivière près du temple, et ce, en vue de faciliter la tâche des dévots lors de la cérémonie d'immersion, qui aura lieu à 16h30 samedi, jour de la fête Ganesh Chaturthi. La construction de cette plateforme fait partie d'un plan intégré visant à embellir les alentours du temple et comprendra un terrain de pétanque et un jardin d'enfants. Les salles qui seront aménagées à l'étage seront utilisées pour les classes de yoga et de méditation, de même que pour la lecture du Ramayana et les sessions de chants religieux.

Vinesh Boodhoo s'est réjoui de l'élection de Rajenrah Ramdhean à la tête du MSDTF et déclare que le nouveau président « a les compétences voulues » pour mener à bien les affaires de la fédération.