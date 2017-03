RELIGION : Harmonie et fraternité à l’occasion de Holi

La fête Holi a été célébrée avec faste hier par nos compatriotes de foi hindoue. Cette fête n’est pas seulement l’occasion de se baigner dans de la poudre colorée, mais c’est aussi l’occasion de chasser les rancunes pour prêcher l’harmonie et la fraternité. C’est la célébration de la victoire du bien sur le mal donnant l’occasion de redémarrer la vie avec bonté, tolérance, fraternité et le respect pour son prochain.

La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation a organisé hier après-midi un Holi Mela sur le terrain de foot de Highlands. La MSDTF avait la veille observé le Holi Dahan, où une effigie de Holika, confectionnée avec de la paille et des tissus, avait été brûlée. En y mettant le feu, les fidèles chantent les louanges de Dieu et se remémorent la fin de Holika au bûcher. À travers ce geste, ils demandent la grâce de Dieu pour une vie prospère.

Animation particulière également à Rose-Hill, où petits et grands se sont jetés mutuellement un mélange d’eau et de poudres de toutes les couleurs tout en apportant la joie dans la communion. Les jeunes de Stanley et de Trèfles ont cette année apporté une touche particulière à cette fête, où juchés sur les épaules de leurs camarades, ils ont joyeusement brisé un pot de terre symbolisant la victoire du bien sur le mal.

Le temps maussade d’hier après-midi à Vacoas n’a pas empêché les dévots de la Clairfonds Shiv Mandir de défiler dans les rues de la localité avec à leur tête, le pandit Sanjay Narain, pour répandre de la poudre colorée tout en entonnant des chants pieux au son des instruments traditionnels, comme le jhals et le dholok. Selon le pandit Sanjay Narain, la fête Holi signifie le rejet de la haine, sans distinction de races et de discriminations au profit de la paix et de la fraternité.