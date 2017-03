RELIGION : La célébration de la fête Ougaadi à l'île Maurice

La communauté télougoue s'apprête à célébrer mercredi prochain le premier jour de l'an Hevalambi. Ce premier jour de l'an est l'Ougaadi, fête célébrée par la communauté télougoue de l'île Maurice dès 1835, à l'arrivée de leurs ancêtres et proclamée jour férié en 1965.



Les préparatifs

Ougaadi, le nouvel an Télougou, marque le premier jour du calendrier lunaire. Le nom Ougaadi, qui vient du sanskrit, est composé de deux mots, dont "yugam" qui veut dire nouvelle ère et "Adi", pour le commencement. En Inde, la fête coïncide avec le changement de saison et est ainsi l'occasion de célébration de grande envergure. A l'Île Maurice également, la tradition perdure et Ougaadi est célébrée avec faste.

Les préparatifs en vue de la fête débutent pas moins de 15 jours avant, avec notamment un grand nettoyage, l'achat d'habits neufs et la tenue de nombreux programmes culturels pour mettre encore plus en valeur, les arts et les traditions télougous.

Purification et célébration

Le jour d'Ougaadi, les rituels commencent dès l'aube. La famille se livre à une série de rituels ancestraux, dont le Mangala Snaanam, pour se purifier et commencer l'année sous les meilleurs auspices. Première recommandation, se réveiller en posant d'abord le pied droit à terre, cela a pour but de s'attirer les faveurs de la mère nourricière. Suit alors le mangala snaanam où les membres de la famille s'enduisent le corps d'un mélange d'huile de sésame, d'une pâte faite de plusieurs céréales avec de l'huile parfumée et d'une pâte à base de safran.

Après le bain, les membres de la famille porteront des vêtements neufs et offriront leurs dévotions devant l'autel familial. Puis la prière, un moment émouvant : les enfants se prosternent aux pieds de leurs parents pour demander leurs bénédictions pour la nouvelle année, geste jugé propice au succès dans le travail et les études et la vie en général. C'est ensemble que toute la famille se réunit pour décorer la maison et ses alentours. Petits et grands s'attellent à la confection de toranaalu : des feuilles de manguier et des fleurs enfilées sur une ficelle enduite de pâte de safran.

Ce porte-bonheur sera attaché devant les portes d'entrée. Selon la croyance, les feuilles de manguier purifient non seulement l'atmosphère, mais sont aussi un symbole de fertilité, d'abondance et de gaieté. Deux bananiers seront également placés à l'entrée principale de la demeure.

Comme toute occasion spéciale, Ougaadi va de pair avec la réalisation du muggu devant les maisons et les entrées. Le terme muggu signifie dessin floral et se décline en une diversité de formes et de couleurs. Le muggu est réalisé avec du riz en poudre coloré, des céréales, des fleurs et des feuilles.

Les dames de la maison prépareront par la suite des gâteaux traditionnels comme l'ariselou, à base de riz, le pelalu à base de zembérique, mais aussi le dosa, le idli, le wada, etc., qui seront avant tout présentés comme offrandes durant les prières, et ensuite distribués et consommés comme du prasadam.



Le Pacchadi, symbolisme et bienfaits



Autre élément très important des préparatifs, l'Ougaadi Pacchadi. Cette préparation (une mixture apprêtée avec de la mangue verte, du piment, du sel, du sucre, du lilas de perse, et du tamarin), que consomment les dévots, génère six saveurs : l'amer, l'aigre, le doux, le salé, l'âcre et le fort. Elles représentent les différentes expériences et émotions de la vie humaine. Le Pacchadi contient par ailleurs des vertus médicinales.

Les six différents goûts nous rappellent que la vie est un échelonnement de hauts et de bas, de douceurs et d'amertumes. Une façon de se préparer mentalement et spirituellement aux bonnes comme aux moins bonnes expériences qui parsèmeront l'année.

Après la prière au domicile, la famille se rend au Devaalayam (temple) où elle participe à des prières spéciales et écoute attentivement les prédictions astrologiques, le Panchanga Sravanam — la lecture de l'almanach télougou. Tous se souhaitent : «Ougaadi Subhaakaankshalu», qui veut dire : «Bonne Année » en télougou.



La lecture du Panchangam

Le Panchaga Shravanam est le moment où l'Acharya donnera lecture des prévisions contenue dans l'almanach. Celles-ci concernent toutes les sphères de la vie, tant sociale, politique et économique. Les prévisions du Panchangam donnent des indications sur les conditions climatiques, l'agriculture et les récoltes, la santé en générale, la situation politique et l'économie du pays. Le Panchangam prédit aussi les événements importants qui marqueront le monde durant l'année.

Les perspectives pour chacune des douze signes du zodiaque seront aussi évoquées. Les événements qui marqueront le quotidien de tout un chacun pendant l'année selon leur signe astrologique, sont également prédits ce jour-là.

Le Panchangam signifie les cinq Angas, c'est-à-dire Vaaram, Tidhi, Nakshatram, Yoga et Karana. Le Vaaram explique la longétivité, le Tidhi les revenus et dépenses, le Nakshatram les étoiles, le Yoga la santé et finalement le Karana les fruits de nos efforts.

Il faut savoir que le panchangam est élaboré par des experts en mathématiques, astronomie et astrologie. Il décrit le mouvement planétaire et celui des astres, précisera les moments les plus propices pour démarrer de nouveaux projets et sera un élément important dans toute prise de décision durant l'année.C'est après la lecture du Panchangam que le Ougaadi Pacchadi est distribué.



Un moment de partage en famille



De retour à la maison, la famille entière se réunit pour le déjeuner traditionnel avec des mets spéciaux tels que le Sambar à base de légumes et de dholl bravate, le Pulihora ( du riz safrané agrémenté de pistaches, de tamarin, de carripoulet, de piments secs, de moutarde que l'on accompagne du savoureux ourudhall ), le fameux Rasam (rasson). Le dessert consiste de l'Appalam (aplon) accompagné du fameux Payasam à base de lait, de vermicelle, de raisins secs, de noix de cajou, de badam et de sucre.

Au cours de la journée, de nombreuses familles se rendent au spectacle haut en couleur organisé annuellement au niveau national par la Fédération Télougoue (."The Mauritius Telugu Maha Sabha"). Ce spectacle offre des prestations de chants et de danses traditionnelles. Ces valeurs fortes existent encore aujourd'hui chez les jeunes, elles seront à leur tour transmises aux générations à venir. Cette longue journée s'achève avec un grand dîner qui réunit toute la famille, suivi d'échanges de cadeaux.

Les manifestations culturelles

Au IGCIC, Phoenix — Avec la collaboration du Mauritius Telugu Maha Sabha et du Mauritius Telugu Cultural Centre Trust sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, le rassemblement national pour l'Ougaadi aura lieu à 15 heures mercredi prochain à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture à Phoenix. Une occasion de mettre en exergue les valeurs, la culture et les traditions propres aux Télougous. Présence à l'occasion de la célèbre chanteuse et présentatrice de Tollywood Sunitha Upadrashta et lancement du livre Bolala Bodhana, basé sur les valeurs morales, de même que la projection d'un documentaire sur l'arrivée des Télougous à Maurice.

Au TSN, Rose-Hill — Programme culturel organisé conjointement par la Telugu Saamskrutika Nilayam (TSN) et la mairie de Bea-Bassin/ Ros-Hill le mardi 4 avril à 18 h. Lieu : siège du TSN, rue Célicourt Antelme, Rose-Hill.

A la mairie de Port-Louis — C'est sur l'esplanade de la mairie de Port-Louis qu'auront lieu le vendredi 31 mars, de 11 h à 12h30 un programme culturel et une exposition sur les différentes spécialités culinaires télougoues. L'événement est sous le parrainage conjoint de la mairie de Port-Louis et du Telugu Granthaalayam/Telugu Vignaana Kendra, centre de documentation et bibliothèque gérés par le TSN, sis au 1er étage (No. 102) du Pearl House, rue Sir Virgil Naz, Port-Louis.

ISKCON : Construction d'un complexe polyvalent

L'organisation The International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) a procédé, le samedi 18 mars, au lancement officiel de son projet de construction de son temple et de son parc spirituel au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix.

Le coût du complexe est estimé à Rs 100 millions et comprendra un temple, un hall polyvalent, une salle de conférence, un restaurant cinq étoiles, un quartier pour les dévots et les prêtres.

Après sa construction, ce temple de l'unité deviendra le plus grand temple dédié à Krishna dans cette partie du monde. L'autre temple de cette dimension étant situé à Durban. Ce sera un centre de dévotion, de paix et de connaissance pour les Mauriciens de toutes les confessions religieuses.