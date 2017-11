RELIGION: La fête Ganga Asnan célébrée aujourd'hui

Les Mauriciens de foi hindoue célèbrent aujourd'hui la fête Ganga Asnan. Les plages de l'île ont été envahies très tôt ce matin par les dévots venus rendre hommage à la déesse Ganga. Le Ganga Asnan est célébré le jour du Kartic Purnima. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation organise la fête au niveau national ce matin à Belle-Mare.

Ils ont été nombreux à effectuer des prières au bord de la mer avec des noix de coco, camphre et fleurs en offrande à la déesse Ganga. Certains en ont profité pour prendre un bain purificateur alors que d'autres ont partagé un repas familial.

La Ganga Asnan est une fête hautement spirituelle permettant la purification de toutes les souillures matérielles qui contaminent l'âme. Il comprend un bain spirituel où le dévot se tourne vers le soleil et adore la mer. Il présente à sa déesse des offrandes, allume des bâtonnets d'encens et plonge ses mains dans l'eau.