RELIGION: Le Makar Sankranti célébré aujourd’hui

Le Makar Sankranti est célébré avec ferveur et dévotion à Maurice aujourd’hui. Hommage sera rendu au dieu Soleil à travers des rituels, des visites chez les parents et le partage du traditionnel Kichri. En Inde, l’événement est marqué par des processions dans différentes parties du pays.

Le Makar Sankranti est la seule fête hindoue réglée par le calendrier solaire. Le soleil, symbole de connaissance et de la lumière spirituelle, inverse son cours. Il remonte vers le Nord, du tropique du cancer au tropique du capricorne.

Sankranti désigne le passage d’un signe du zodiaque à l’autre. Les 12 sankranti sont des jours suggérant un nouveau commencement. Le moment du solstice est particulièrement important.

Des prières ont été consacrées ce matin à Surya, le dieu Soleil. Il est vénéré avec un lota d’eau tandis que des offrandes sont placées devant une plante de tulsi et une lampe en terre cuite. La nuit des dieux survient le soir où le soleil migre vers le sud pour six mois. Le Makar Sankranti inaugure la moitié lumineuse de l’année.

En Inde, la première obligation, un rituel, est un bain dans le Gange à l’aube. Le Sankranti ne constitue néanmoins pas le nouvel an hindou car Dieu commença le processus de la création à l’occasion de l’Ougadi. La nourriture de ce jour est le Kichri. Ce plat composé de riz et de lentilles préparés ensemble symbolise l’union, l’harmonie et la joie. Ce met est aussi servi aux jeunes mariés lors de leur premier repas commun quand la fille entre pour la première fois dans la maison de son époux. Il symbolise l’amalgame de la mariée avec la famille de son conjoint, l’union intime du couple.

Le Makar Sankranti est aussi la fête des cerfs-volants. A cette occasion, bon nombre de marchands vendent des losanges en papier de toutes les couleurs collés sur un cadre de bambou. A Delhi, les habitants font voler des cerfs-volants sur le toit des maisons.