RELIGION — NAVRATRI : Nando Bodha participe à des prières à Allée-Brillant

Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, accompagné de ses conseillers, a participé mardi soir à des prières au Ganga Shiv Mandir d’Allée-Brillant, dans le cadre de la fête Navratri. Il a été accueilli par Vinesh Boodhoo, président du Ganga Shiv Mandir. Le ministre a récité des chants pieux et des mantras, et a écouté attentivement le récit du livre sacré, le durga saptashati, lu par le pandit Maheswarnath Doobay. La grande foule est présente chaque soir dans ce lieu de culte pour rendre hommage à Durga, la Mère de l’Univers, qui avait vaincu le démon Mahishasur. Le Vijaya Dashami aura lieu samedi et marque la victoire du bien sur le mal.

Selon le pandit Doobay, la déesse Durga est invoquée sous différentes formes durant les neuf nuits de Navratri. Au tout début des célébrations, c’est Maha Kali, la destructrice du mal, qui est invoquée. Maha Lakshmi, la déesse de la prospérité, et Saraswati, la déesse du savoir et de la connaissance, font, elles, l’objet de prières. Les dévots rendent également hommage à la déesse Durga, qui se manifeste sous Satvic, Rajasic et Tamasic, trois formes de création. Le dévot doit, lui, rechercher le prakriti, soit l’équilibre entre les trois.