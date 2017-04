RELIGION : Pâques, aboutissement de la Passion du Christ

Pâques (du latin: Pascha, du grec: Paskha, les deux dérivés de l’hébreu: Pesab) célèbre la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa crucifixion au Calvaire comme décrit dans le Nouveau Testament. La Pâques est l’aboutissement de la Passion du Christ, précédée du Carême, une période de jeûne de quarante jours, de prière et de pénitence.

La dernière semaine du Carême s’appelle la Semaine Sainte, et comprend le Triduum pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi saint au Dimanche de Pâques inclus et est le centre de gravité de l’année liturgique. Le Jeudi saint commémore le dernier Souper précédé du lavement des pieds, alors que le Vendredi saint, commémore la crucifixion et la mort de Jésus. Pâques est suivie d’une période de cinquante jours appelée la saison des Pâques, qui se termine par le dimanche de Pentecôte.

Pâques est une fête mobile, ce qui signifie qu’il n’est pas réglé d’après calendrier civil. Le Premier Concile de Nicée (325) a établi la date de Pâques au premier dimanche après la pleine lune (la Pleine Lune pascale) suivant l’équinoxe de mars. La date de Pâques varie entre le 22 mars et le 25 avril inclus. Le christianisme oriental fonde ses calculs sur le calendrier julien, dont le 21 mars correspond, au cours du XXIe siècle, au 3 avril dans le calendrier grégorien, et la célébration de Pâques varie entre le 4 avril et le 8 mai.

La Pâques est liée à la Pâque juive par une grande partie de son symbolisme, ainsi que par sa position dans le calendrier. Dans de nombreuses langues, les mots pour Pâques (Easter) et Pâque (Passover) sont identiques ou très similaires. Les coutumes de Pâques varient selon le monde chrétien, et comprennent les services religieux au lever du soleil, le salut pascal, la décoration des oeufs de Pâques (l’oeuf est un symbole de la tombe vide). Des coutumes supplémentaires ont été associées à Pâques et sont observées par les chrétiens et certains non-chrétiens. Elles incluent la chasse à l’œuf, le lapin de Pâques et les processions de Pâques.

La résurrection de Jésus d’entre les morts

La résurrection de Jésus est la croyance chrétienne selon laquelle, après avoir été mis à mort pour prendre les péchés du monde, Jésus est ressuscité d’entre les morts. C’est le principe central de la théologie chrétienne et une partie du Credo de Nicée: “Le troisième jour, il s’est levé d’entre les mort”, selon les Ecritures.

Dans le Nouveau Testament, après que les Romains ont crucifié Jésus, il a été oint et enterré dans un nouveau tombeau par Joseph d’Arimathée, mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et il est apparu à beaucoup de personnes sur une période de quarante jours avant qu’il ne soit enlevé au ciel pour s’asseoir à la droite de Dieu.

Paul l’apôtre a déclaré que “le Christ est mort pour nos péchés”, selon les Écritures, “il a été enterré, et il est ressuscité le troisième jour”. En outre, le chapitre établit qu’une telle croyance à la fois à la mort et à la résurrection du Christ est d’une importance capitale pour la foi chrétienne: “Et si le Christ n’est pas ressuscité, alors nous prêchons vainement et notre foi est aussi vaine.” Paul a affirmé que la foi est si centrale pour le salut que “si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux qui sont endormis en Christ sont sans espoir. Si c’est pour cette vie seulement que nous avons l’espoir en Christ, nous sommes les plus malheureux des homes”.

La veillée pascale avec ses variantes

La veillée de Pâques conclut souvent avec la célébration de l’Eucharistie (connu dans certaines traditions comme la Sainte communion). Certaines variations de la veillée pascale existent: certaines églises lisent les leçons de l’Ancien Testament avant la procession de la bougie pascale, puis lisent l’évangile immédiatement après l’Exsultet.

Certaines églises préfèrent organiser cette veillée très tôt le dimanche matin au lieu du samedi soir pour cadrer avec le récit évangélique des femmes qui viennent au tombeau à l’aube le premier jour de la semaine. Ces services sont connus sous le nom de service du lever du soleil et se produisent souvent dans un cadre extérieur tels que le cimetière de l’église ou un parc voisin.

Le premier service du lever du soleil a eu lieu en 1732 parmi les frères célibataires de la Congrégation de Moravie à Herrn Hut, en Saxe, dans ce qui est maintenant l’Allemagne. Après une veillée toute la nuit, ils sont allés avant l’aube au cimetière de la ville, l’Acre de Dieu, une colline au-dessus de la ville pour célébrer la résurrection parmi les tombes des défunts. Ce service a été répété l’année suivante par toute la congrégation et ensuite s’est répandu avec les Missionnaires de Moravie à travers le monde, y compris le Vieux Salem à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

Des célébrations supplémentaires sont généralement offertes le dimanche de Pâques lui-même. Typiquement, ces services suivent l’ordre habituel des services du dimanche dans une congrégation, mais aussi incorporent des pratiques plus festives. On incorpore des instruments en cuivre (trompettes, etc.) aux instruments traditionnellement utilises pour le service.

Les célébrations de Pâques à travers le monde

De nombreux Américains colorient des œufs durs et distribue des paniers de bonbons. Le lapin de Pâques (Easter Bunny) est un personnage anthropomorphique populaire faisant partie de cadeaux de Pâques analogue au Père Noël dans la culture américaine. Le lundi de Pâques, le président des États-Unis place un rouleau d’oeufs de Pâques sur la pelouse de la Maison Blanche pour les jeunes enfants. New York City organise un défilé le dimanche de Pâques.

Dans les pays où le christianisme est religion d’État, ou où le pays a une forte population chrétienne, Pâques est un jour férié. Dans certains pays européens et d’autres pays dans le monde, le lundi de Pâques est jour férié. Au Canada, le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques sont jours fériés. Dans la province de Québec, soit le Vendredi saint ou le lundi de Pâques (bien que la plupart des entreprises donnent les deux) sont des jours fériés. Deux jours avant le dimanche de Pâques, le Vendredi saint, c’est aussi un jour férié.

Au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède, le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques sont jours fériés. C’est un jour férié pour la plupart des travailleurs, à l’exception de certains centres commerciaux qui restent ouverts pendant une demi-journée. Beaucoup d’entreprises donnent à leurs employés près d’une semaine de congé appelée pause pascale.



Les œufs de Pâques

Les oeufs de Pâques sont des oeufs spécialement décorés pour célébrer les vacances de Pâques. La coutume de l’oeuf de Pâques a pu exister dans la communauté chrétienne primitive de la Mésopotamie, qui colorait les œufs en rouge en mémoire du sang du Christ versé à sa crucifixion. Dans les traditions ultérieures, l’œuf est aussi un symbole de la tombe vide, mais aussi un symbole universel de vie et de renaissance. La tradition la plus ancienne consiste à utiliser des œufs naturels, mais une coutume moderne consiste à les remplacer par des oeufs faits de chocolat ou des oeufs en plastique remplis de bonbons.

La tradition d’offrir des oeufs natures, puis décorés, teints ou travaillés est bien antérieur au christianisme, c’est sans doute l’une des plus vieilles traditions du monde. Cette tradition se retrouve dans de nombreux pays. Dans le Kalevala, livre sacré des anciens Finlandais, c’est de l’oeuf que naquit le monde.

Les cloches de Pâques

La tradition la plus implantée veut que les cloches sonnent chaque jour de l’année pour inviter les fidèles à assister à la messe. Sauf au moment de Pâques, où elles sont silencieuses du Jeudi au Samedi saint. Apparemment, elles en profitent pour partir pour Rome se faire bénir et elles rapportent des oeufs de toutes sortes aux enfants sages!

Le lapin de Pâques

Dans certains pays, c’est un lapin qui se charge d’apporter les précieux oeufs. La veille de Pâques, les enfants confectionnent un nid de paille ou de mousse que les parents cachent dans le jardin ou dans la maison afin que le lièvre y ponde ses oeufs multicolores. Dès le lendemain matin, les enfants partent à la recherche des oeufs.