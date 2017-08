RELIGION : Le Raksha Bandhan célébré aujourd’hui

La communauté hindoue célèbre aujourd’hui le Raksha Bandhan, fête annuelle des frères et des sœurs. Pendant toute la journée, dès le lever du soleil, des rakhees (cordelettes multicolores assorties de symboles de divinités hindoues) sont attachées autour du poignet droit du frère, et des sucreries — comme les laddoos — ainsi que des cadeaux sont échangés.

Cette fête consacre l’affection que porte la sœur pour son frère et la protection que ce dernier lui assure. Plusieurs rites marquent le Raksha Bandhan : le nouage du rakhi au poignet droit du frère, qui rappelle à ce dernier qu’il doit affection et protection à sa sœur, l’aarti, l’application de la poudre sacrée (tilak) sur le front qui symbolise la reconnaissance de la force et l’échange des gâteaux sucrés. Le Raksha Bandhan symbolise également l’amour, la fraternité, la dévotion et le respect mutuel. Le nœud de protection vise à chasser les esprits maléfiques et à assurer la protection du frère.