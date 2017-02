RELIGION - THAIPOOSAM CAVADEE : Grosse affluence à travers le pays pour rendre hommage à Muruga

Après dix jours de jeûne, les Mauriciens de foi tamoule ont été nombreux portant le cavadee et vêtus d'habits traditionnels à avoir convergé jeudi vers les bords des rivières pour des bains rituels dans le cadre de la célébration de la fête Thaipoosam Cavadee. Les dévots se sont ensuite dirigés vers les kovils pour rendre hommage à Muruga, le fils de Shiva et de Parvati. La police avait prévu des deviations à travers le pays notamment à Henrietta, à Quatre-Bornes, Rose-Hill et à Port-Louis où des fidèles se sont rendus en grand nombre au temple Sockalingum Meenatchee Ammen de la route Nicolay.

Portant des cavadees décorés avec des feuilles de cocotiers, plumes de paon, des tissus, des fleurs, des clochettes et des effigies du Dieu Murugan, les fidèles se sont réunis en grand nombre sur les berges de la rivière Bassin où des prières ont été dites par l'acharya Govindarajen Payaniandy. Les hommes vêtus de vestis et les femmes de saris de couleur fushia et qui se sont transpercés la langue, les joues, le torses avec des vels (lance de Muruga symbolisant la force) ont évoqué la grâce du Muruga. Après les rituels, ils ont convergé vers le Vakrakaliammen Kovil de la localité tout en entonnant des chants religieux.

Après avoir parcouru plusieurs localités, les premiers dévots sont arrivés au Kovil vers 13h, pieds nus et foulant le bitume chaud. Chaque groupe de fidèles devaient attendre avant de faire le tour du temple et se recueillir aux pieds de Muruga. Les dévots qui avaient transportés des sombous — des pots en cuivre contenant du lait sur leur tête ont vu une partie du lait être versée sur les pieds de Muruga. Le reste du lait est béni et remis aux fidèles. Après les prières, les dévots ont été invités à partager un repas végétarien. Le Codi Irrakum (descente du pavillon) marquant la fin du jeûne a eu lieu vendredi.