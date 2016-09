RELIGION : Le Très Révérend P.J. Lawrence passe le flambeau au DTC

Après trois années passées à la direction du Diocesan Training Centre (DTC), centre de formation du diocèse Anglican, le T.R. P.J. Lawrence a quitté le pays. Son successeur sera probablement le Rév. Dr Moses Yesudoss. Le passage du premier nommé au DTC a été particulièrement fructueux. Durant cette période le siège du DTC est transféré de St Clement, Curepipe, à Holy Trinity, route Moka, Rose-Hill, et dispose d’une bibliothèque bien équipée et de laptops, des facilités bien utiles aux étudiants pour les travaux de recherche.

L’une des réalisations marquantes de la direction du DTC a été la conception et la création de l’”Ecumenical Theological College”. L’ouverture officielle de cet Institut de formation théologique s’est faite le 7 février de cette année en la présence des chefs des églises anglicane, presbytérienne et évangélique, nommément, le Très Révérend Ian Ernest, évêque de Maurice et archevêque de l’Eglise anglicane de l’océan Indien, le pasteur France Cangy, Modérateur de l’Eglise Presbytérienne de Maurice, et le pasteur Stellio Souci, représentant le Révérend Mario Li Hing, président de l’Eglise Evangélique Protestante. La cérémonie inaugurale s’est déroulée en l’église presbytérienne Saint-Jean à la rue de La-Poudrière à Port-Louis.

Dans son numéro de décembre 2015, la revue Le Cordage retrace les démarches en vue de la création de l’ETC à l’initiative du Diocesan Training Centre (DTC) de l’Eglise anglicane: “For the last two years, the DTC has brought together the leadership of the reformed tradition in Mauritius with the intention of starting a locally relevant programme of theological education and ministerial formation. Archbishop Ian Ernest, the Moderator of the Presbyterian Church of Mauritius, Rev Jean France Cangy, and Rev Mario Li Hing, President of the Protestant Evangelical Church of Mauritius, together with their representatives, met on several occasions and agreed on the setting up of an Ecumenical Theological College in Mauritius for this purpose.”

Le Cordage avance les trois raisons qui ont amené les concernés à créer cette instance. “The need for such a programme was felt strongly by the three constituent churches for three main reasons: the need for trained ordinands, the high costs involved in overseas theological training and the importance of promoting theological and ministerial education which is integrated with multi-religious and multi-cultural realities as well as adequate knowledge of local problems and social analysis.”Dans son allocution à l’église presbytérienne Saint Jean, le Très Révérend Ian Ernest a salué la contribution cruciale du Très Révérend P.J. Lawrence du DTC dans la concrétisation du projet relatif à la création de l’ETC. “Let us warmly applause the Right Reverend P.J. Lawrence for being a shaper, an enabler and a friend.” Ainsi, l’ETC, fidèle à sa devise “Enlighten The World”, viendra apporter sa part de lumière de la connaissance de la Parole de Dieu

Réactivation du séminaire d’Ambatoharanana à Madagascar

Le Très Révérend P.J. Lawrence a aussi été associé à la réactivation du séminaire St Paul d’Ambatoharanana à Madagascar qui a dû interrompre ses activités après 135 années d’existence. Sur le conseil du Très Révérend Ian Ernest, archevêque de la Province de l’océan Indien, le directeur sortant du DTC a visité Madagascar en deux occasions dans le but de “develop contextual and relevant Theological Education and Ministerial Formation”. Apprenant les difficultés rencontrées par le séminaire St-Paul qui, jusque-là, “was serving the cause of preparing persons for ministry for the different dioceses in Madagascar anjd for some time for the Province of the Indian Ocean”, le T.R. P.J. Lawrence a soumis une proposition pratique pour revisiter et rouvrir le séminaire St Paul. C’est ainsi qu’est mis en chantier un Certificate Program leading to Diploma and Degree levels, taking the format from ETC Mauritius qui obtiendra, grâce aux efforts conjugués de l’archevêque de l’océan Indien et du T.R. Lawrence, le soutien du Barnabas Fund, U.K.

Le Barnabas Fund U.K est connu à Maurice pour le soutien qu’il apporte à un Doctor of Ministry Program. A l’issue de ce programme étalé sur trois ans à trois ans et demi, les participants, au nombre de 19, obtiendront un Doctor in Ministry (D. Min.). Récemment, le Très Révérend Patrick Sookhdeo du Barnabas Fund, U.K a animé une conférence (19-20 août) autour du thème “Upliftment of Christian Commitment for Effective Witnessing in Society”. Parmi les sujets abordés figuraient “Impact of ‘Secular Humanism’ on Society” et “Pluralism and the Inter-Faith Movement”. Il a aussi été question des activités du Barnabas Fund dans 80 pays du globe, particulièrement là où l’Eglise est persécutée.

La conférence qui a remporté un franc succès, a réuni environ 90 participants, dont l’évêque de Port-Louis, le Modérateur de l’Eglise presbytérienne de Maurice, des dirigeants des Eglises évangéliques et des représentants d’autres dénominations et institutions religieuses.