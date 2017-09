RELIGION : Le Vijaya Dashami et le Govinden observés aujourd'hui

Les Mauriciens de foi hindoue célèbrent aujourd'hui le Vijaya Dashami pour commémorer la victoire du bien sur le mal et celle de la déesse Durga sur le démon Mahasasur. Ces prières mettront ainsi fin au Navratri, à savoir neuf nuits de prières consacrées à la déesse Durga, vénérée surtout pour sa force de Shakti. Elle est considérée comme la mère de l'univers et est aussi connue sous le nom de Parvati, Ambika et Kali.

Le Vijaya Dashami sera organisé par la Sivanadiyar Association, présidée par le swami Govindarajen Payaniandy Gurukal, ce matin de 9h à midi sur les berges de la rivière d'Ébène. La Sivanadiyar Association tiendra également une prière de Govinden samedi prochain au kovil de Bassin. Selon le Swami Govindarajen Payaniandy, le carême de 40 jours est observé en l'honneur du dieu Krishna, la septième incarnation du dieu Vishnu.

Pendant ce mois de recueillement et de spiritualité, les dévots se prosternent aux pieds de Krishna pour solliciter sa bénédiction. Une tradition perpétuée chaque année. Selon les croyants, les calamités naturelles menaçaient les habitants de Vrindavanam et leurs animaux. Vrindavanam est l'endroit d'où est originaire Krishna. Les habitants ont donc imploré son aide. Krishna a alors soulevé la colline avec ses mains et a invité les habitants à se mettre à l'abri. Il a tenu la colline pendant 40 jours. Les gens allument depuis des lampes pour témoigner de leur gratitude à Krishna.