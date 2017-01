REMANIEMENT : Les permutations ministérielles en vue avec Husnoo à la Santé et Gayan au Tourisme

En début d’après-midi, les dernières permutations au niveau du gouvernement sous le Premier ministre, Pravind Jugnauth, prévoyaient la mutation d’Anil Gayan du ministère de la Santé à celui du Tourisme, succédant au leader du PMSD, Xavier-Luc Duval. Anwar Husnoo devrait hériter du dossier de la Santé avec en prime le débat sur la pratique publique et privée.

De son côté, Yogida Sawmynaden pourrait quitter la Jeunesse et les Sports pour émigrer vers les TICs et l’Innovation. Son remplaçant aux Sports devrait être le néophyte Stéphane Toussaint. Etienne Sinatambou sera muté au ministère de la Sécurité sociale avec le portefeuille de l’Environnement. Pitvirajsing Roopun sera le nouveau ministre des Arts et de la Culture. Fazila Daureeawoo quittera la Sécurité sociale pour l’Egalité des Genres.

En ce qui concerne les nouveaux venus au conseil des ministres, Mahen Jhugroo devrait atterrir aux Administrations régionales alors que le portefeuille de la Fonction publique devrait revenir à Eddy Boissézon et Alain Wong à l'Intégration sociale. Les ministres qui ne devraient pas être affectés par la Ministerial Musical Chair devraient être Ashit Gungah (Commerce), Nando Bogha (Infrastructure publique), Vishnu Lutchmeenaraidoo (Affaires étrangères et Roshi Bhadain (Services financiers). Le VPM Soodhun devrait conserver son portefeuille du Logement et des Terres.