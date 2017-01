REMANIEMENT POST- SAJ : Fin du compte à rebours

Parmi les ministrables les plus cités, Marie-Claire Monty, Stéphane Toussaint, Mahen Jhugroo et Alain Wong, qui a claqué la porte au PMSD en début de semaine, avec Eddy Boissézon et Maneesh Gobin dans le camp des probables

Polémique autour de la démission de sir Anerood en tant que Premier ministre pour intégrer le Cabinet de Pravind Jugnauth en tant que Mentor Minister

La conclusion du Deal Papa-Piti pour le Prime Ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth a connu une nette accélération en fin de semaine avec le compte à rebours pour le remaniement ministériel post-SAJ sur le point d’être complété. Pour la journée d’hier et probablement la journée d’aujourd’hui, les services attachés à la présidence de la République à la State House et ceux du Prime Minister’s Office au Treasury Building devraient être on standy-by pour mettre au point les derniers détails par rapport à la redistribution des portefeuilles ministériels et de la nouvelle hiérarchie au sein du gouvernement avec cet exercice de ministerial musical chair. L’un des scénarios les plus cités dans les cercles politiques autorisés est que la composition du nouveau gouvernement devra être complétée au plus tard ce soir avec sir Anerood Jugnauth soumettant sa démission et celle de son gouvernement à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, demain, et Pravind Jugnauth déjà prêt à le succéder à la tête du gouvernement le même jour. Ces mêmes sources misent également sur le fait que les ministres faisant partie du nouveau gouvernement prêtent serment dès demain après-midi, alors qu’initialement le plan prévoyait cette cérémonie protocolaire pour mercredi prochain au plus tôt.

Pendant toute la journée d’hier, la presse était suspendue à une annonce officielle de l’Hôtel du gouvernement quant à la séquence des événements menant à l’installation de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre. Dans un premier temps, il avait été question d’une conférence de presse de l’Outgoing Prime Minister, sir Anerood, à 14h, à Clarisse House. Mais du côté des services de presse du Prime Minister’s Office, aucun détail allant dans le sens de cette ultime rencontre de sir Anerood avec la presse n’était disponible officiellement dans la matinée. « On vous avisera en temps et lieu », avait-on fait comprendre à Week-End en début de matinée.

Puis, il était question que le Premier ministre soit appelé à enregistrer un message de départ à la nation, sous forme d’address to the nation, pour être diffusé sur la chaîne nationale dans la soirée de samedi. Effectivement, une équipe de la MBC se trouvait dans l’enceinte de Clarisse House en cours d’après-midi d’hier. Les policiers de faction laissaient entendre que cette équipe de la station de télévision nationale était en reportage et que le Premier ministre ne s’y trouvait. À un autre moment de la journée, il avait été question que des ministres auraient été convoqués à Clarisse House. Mais il n’y avait aucune trace des membres du gouvernement quand des journalistes s’y sont pointés.

Le suspense au sujet de cette annonce officielle allait durer toute la journée et ce, jusqu’en début de soirée avec le message de sir Anerood à la nation à 20h (voir détails plus loin). Toutefois, l’entourage politique de Pravind Jugnauth ne laissait aucun doute quant à l’imminence de cette passation des pouvoirs, si longtemps annoncée et plusieurs fois reportée. En parallèle, du côté de la State House et du Prime Minister’s Office, on mettait les bouchées doubles au chapitre des procédures pour cette transition à la tête du gouvernement et le remaniement ministériel avec au moins cinq portefeuilles libres suite au départ du PMSD et à la démission de Raj Dayal en mars de l’année dernière avec la Bal Kuler Saga.

La présidente de la République, qui devait rentrer de mission officielle hier à 10h, avait pris des dispositions pour se rendre à la State House jusqu’à très tard et avait donnédes directives formelles au staff pour des heures supplémentaires pour le week-end à cet effet. Même son de cloche au Prime Minister’s Office en cas de restyling des ministères et pour établir la nouvelle hiérachie. L’objectif est que toutes les procédures doivent être complétées au plus tard ce soir en vue d’enclencher les différentes étapes en début de semaine. Avec les aménagements en cours durant le week-end au Sir Harilal Vaghjee Hall, la cérémonie de prestation de serment du premier gouvernement de Pravind Jugnauth devrait s’y dérouler demain après-midi.

« Dès que sir Anerood soumettra sa démission en tant que Premier ministre et celui de son gouvernement, la présidente de la République devra être en mesure de confier presque au même moment à Pravind Jugnauth la responsabilité de constituer un nouveau gouvernement. Il ne peut y avoir de vacuum à la tête du pays », soutient une source ministérielle autorisée. Un des derniers points à éclaircir portait sur les provisions de la Constitution par rapport à la démission d’un Premier ministre et son retour au sein du gouvernement. « La Constitution de Maurice ne prévoit pas le concept de Mentor Minister », préviennent des spécialistes en la matière.

Des recoupements d’informations effectués par Week-End indiquent que des dernières consultations ont eu lieu avec le State Law Office en fin de semaine en vue d’identifier les contours de tout litige d’ordre constitutionnel qui pourrait surgir dans le sillage de la passation des pouvoirs. « Tout a été cleared comme il faut. Maintenant, il faudra attendre l’annonce officielle », ajoute cette même source. Au terme des arrangements, avec sa démission en tant que Premier ministre, sir Anerood sera fait Mentor Minister dans le gouvernement dirigé par son fils et occupera la troisième place dans le Front Bench du gouvernement, soit entre le Deputy Prime Minister et leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, et le vice-Premier ministre et ministre du Logement et président du MSM, Showkutally Soodhun. Sir Anerood, qui se verra confier une série de dossiers selects, comme ceux des Chagos, Tromelin, ou encore les Affaires intérieures, volet sujet à confirmation, occupera un bureau qui a déjà été identifié dans le Government Compound.

Avant même l’annonce officielle de la création du poste de Mentor Minister, des voix s’élèvent contre ces procédures adoptées. Lors de son point de presse hebdomadaire hier, le leader du MMM, Paul Bérenger, a vertement critiqué la démarche du gouvernement (voir détails plus moin). Le Parti travailliste, par la voix de son leader, Navin Ramgoolam, a déjà abattu ses cartes depuis le début de décembre de l’année dernière avec le meeting de La Louise. Il faudra s’attendre à voir le Labour revenir à la charge de manière forte en début de semaine.

Suspense

Pour sa part, Ashok Subron, de Rezistans ek Alternativ, fait état d’une lecture différente de la Constitution sur la question de démission d’un Premier ministre (voir encart plus loin). « La Constitution prévoit que le poste de Premier ministre ne deviendra vacant qu’au décès de l’occupant du poste ou qu’au moment de sa démission en tant que député de l’Assemblée nationale. Ainsi, pour que Pravind Jugnauth puisse accéder au poste de Premier ministre, sir Anerood doit obligatoirement démissionner en tant que membre de l’Assemblée nationale. Pas question d’accepter le colmatage avec sir Anerood en tant que Mentor Minister dans le gouvernement de Pravind Jugnauth. D’ailleurs, ce sont les procédures qui ont été suivies quand Paul Bérenger était devenu Premier ministre en 2003 dans le cadre de l’Alliance MSM-MMM », déclare-t-il en lançant un appel aux citoyens pour construire « ene lafors lopozisyon fas a bann grav problem ki politik ekonomik ek sosyal ki Lalyans Lepep pe antrene. »

Du côté du remaniement ministériel, très peu d’indications ont transpiré, sauf que des ministres ont été informés en marge des délibérations du conseil des ministres de vendredi que certains vont conserver leurs responsabilités au sein du gouvernement et d’autres vont devoir s’accommoder à d’autres secteurs d’activités avec la Musical Chair. Une autre consigne a été l’annulation de toutes missions officielles cette semaine. Même le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui avait bénéficié d’un sursis avec une éventuelle mission en remplacement de sir Anerood au sommet de l’Union africaine, pourrait être concerné par cette opération de grounded ministers. Les ministres de l’Éducation et de l’Agriculture, Leela Devi Dookun et Mahen Seeruttun, qui sont actuellement en mission officielle à l’étranger, devront rentrer au pays au plus tard demain matin, à la demande de lHôtel du gouvernement.

Par contre, le suspense reste entier au chapitre de l’attribution du poste de ministre des Finances avec la promotion de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre. L’une des options est que Pravind Jugnauth garde ses dossiers des Finances en s’installant au Treasury Building. Une autre se présente sous la forme d’une promotion pour le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, avec le portefeuille des Finances dans son escarcelle. Mais il y a également le cas de Mahen Seeruttun, qui se tient en embuscade pour ces responsabilités. Mais à hier, rien n’était encore joué publiquement pour l’attribution du poste de Grand Argentier à partir de demain.

Au tableau des ministrables, Marie-Claire Monty, élue à Port-Louis Nord/Montagne-Longue (N°4) avec un ticket du PMSD et qui a regagné les rangs du gouvernement en début d’année après réflexion, est donnée comme la favorite pour remplacer sa colistière Aurore Perraud au sein du gouvernement. Difficile à dire si elle obtiendra le même portefeuille. Le nom d’Alain Wong, qui a démissionné des instances du PMSD et qui était donné comme un récupérable dès le jour de la démission du PMSD du gouvernement en décembre dernier, est cité avec persistance pour le portefeuille laissé vacant par son ex-leader, Xavier-Luc Duval, soit le Tourisme.

Stéphane Toussaint, député du MSM de Curepipe/Midlands (N°17), devait également monter en grade et faire partie du conseil des ministres. Le Chief Whip, Mahen Jhugroo, un de fidèles du clan des Jugnauth, pourrait voir enfin son heure sonner avec la circonscription de Mahébourg/PlaineMagnien (N°12) représentée par un ministre après le départ du PPS Thierry Henry.

Les backbenchers Eddy Boissézon, Maneesh Gobin et également le Private Parliamentary Secretary (PPS) Francisco François gardent encore des chances de promotion dans la nouvelle configuration politique vu que le portefeuille de Raj Dayal à l’Environnement et au Disaster Management est toujours ouvert. Avec l’annonce du nouveau conseil des ministres, d’autres postes sont à prévoir, dont celui de Chief Whip, ou encore de Deputy Speaker avec la démission d’Adrien Duval. Pour ces dernières fonctions, le nom de Sangeet Fowdar du Muvman Liberater est donné comme le prétendant assuré à la présidence de l’Assemblée nationale pour la prochaine rentrée.

En marge de cet exercice de remaniement, la direction du MSM se doit de s’assurer au maximum de tout mécontentement au sein de ses rank and file au sein de l’hémicycle soit contenu pour éviter des remous. Toutefois, ceux qui avaient misé sur une ascension politique de Roubina Jadoo-Jaunbocus dans le cadre de ce remaniement devront repasser car à un certain moment, cette PPS avait été présentée comme ayant le potentiel et le profil pour succéder à Fazila Daureeawoo au sein du conseil des ministres. Mais la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême, Paul Lam Shang Leen, en a décidé autrement...



La Constitution et la démission du PM

Section 60 (3)

The office of Prime Minister or any other Minister shall become vacant –

(a) where he ceases to be a member of the Assembly otherwise than by reason of a dissolution of Parliament ; or

(b) where, at the first sitting of the Assembly after any general election, he is not a member of the Assembly.

Provided that paragraph (b) shall not apply to the office of Attorney-General where the holder thereof was not a member of the Assembly on the preceding dissolution of Parliament.



Section 60 (4)

(4) The office of a Minister (other the Prime Minister) shall become vacant –

(a) where the President, acting in accordance with the advice of the Prime Minister, so directs ;

(b) where the Prime Minister resigns from office within 3 days after the passage by the Assembly of a resolution of no confidence in the Government or is removed from office under subsection (1) or (2) ; or

(c) upon the appointment of any person to the office of Prime Minister.



Section 60 (5)

Where for any period the Prime Minister or any other Minister is unable by reason of section 36 (1) to perform his functions as a member of the Assembly, he shall not during that period perform any of his functions as Prime Minister or Minister, as the case may be.