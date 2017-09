REMISE DE CERTIFICATS : Business Mauritius CSR Fund soutient la formation des PME

Une cinquantaine de PME des régions des hautes Plaines-Wilhems et de Rivière-Noire ont reçu leur certificat mercredi après-midi au siège de Business Mauritius à Ébène pour la formation qu’ils ont suivie sur le Life Skills Management Programme et l’Entrepreneurship Training Programme. Ces programmes ont été financés par les membres de Business Mauritius qui contribuent régulièrement au fonds CSR de l’organisme.

« Nous sommes dans une mouvance à correctement former les gens et à créer un écosystème pour qu’ils sortent de la pauvreté », souligne le CEO de Business Mauritius, Raj Makoond. Business Mauritius, ajoute-t-il, revoit sa position dans le développement de l’entreprise au sein de la communauté.

Le Life Skills Management Programme est un programme de formation et d’accompagnement qui vise à aider les personnes à se préparer à affronter les obstacles de la vie. Cette formation intégrale et intégrée valorise les compétences des participants et facilite le processus d’autonomisation basé sur trois axes : motivation, conscientisation et action.

C’est un programme de 60 heures de formation et de 100 heures d’accompagnement délivré par des formateurs accrédités par la Mauritius Qualifications Authority. Il a été organisé en collaboration avec CARITAS Ile Maurice.

L’Entrepreneurship Training Programme est un programme de formation structuré et innovant. Délivré par Business Mauritius, il a touché 30 PME des Plaines-Wilhems sur une période de trois mois. Les participants ont aussi bénéficié d’un apport psychologique pendant toute la durée du programme.

Business Mauritius CSR Fund a aussi financé le Life Skills Management Programme et l’Entrepreneurship Training Programme pour un deuxième groupe d’une vingtaine de participantes venant de Rivière-Noire. Cela, comme projet pilote, dans le cadre du Women Empowerment Programme du Kolektif Rivier Nwar.