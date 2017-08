REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE LA DIRECTRICE : La nomination d’un Office Supervisor fait grand bruit

La nomination d’un Office Supervisor en la personne de Deven Jodhun, recommandé par la secrétaire permanente du ministère des Arts et de la Culture, pour remplacer temporairement la directrice de la Bibliothèque nationale, fait grand bruit en ce moment au siège de la BN, au quatrième étage du Fon Sing Building, à Port-Louis. La directrice est allée en vacances le 14 août et sera de retour à Maurice la semaine prochaine.

La décision de nommer un Office Supervisor à la Bibliothèque nationale, en l’absence de la directrice, aurait été soutenue et approuvée par la secrétaire permanente du ministère des Arts et de la Culture, responsable de la gestion de cette institution. Selon la législation régissant l’emploi des bibliothécaires professionnels, à savoir The Mauritian Council of Registered Librarians Act 2000, « aucune personne n’est autorisée à exercer le métier de bibliothécaire, si cette personne n’est pas un bibliothécaire professionnel agréé (Registered Professional Librarian) ». La qualification requise pour le poste de directeur de la Bibliothèque nationale est une maîtrise en bibliothéconomie et en Sciences de l’information. De ce fait, Deven Jodhun, qui ne détient aucune qualification technique dans le domaine bibliothécaire, et qui est de surcroît hiérarchiquement placé en dessous du Senior Librarian, de l’Acting Librarian, du Senior Library Officer, de six Library Officer et du Senior Accounts Officer, « n’est pas qualifié pour ce poste », soutient une source.

« Comment se fait-il que la Bibliothèque nationale, qui est une institution respectée soit sous la responsabilité d’un “non professional” ? Deven Jodhun has been in this present post since the year 2000. He has been stagnating in the same position for more than 15 years. On what basis has the Office Supervisor been chosen as officer-in-charge ? » observent des employés de la Bibliothèque nationale. « Nous sommes indignés et démotivés », a confié au Mauricien ce matin une source, qui a également révélé que « le Mauritius Council opérant sous l’égide du ministère des Arts et de la Culture a pour présidente la directrice de la Bibliothèque nationale, la même qui aurait insisté pour que Deven Jodhun occupe ce poste en attendant son retour ».

Premchand Hauroo, le Senior Librarian de la Bibliothèque nationale, avait occupé le poste d’Officer-in-Charge entre août 2011 et novembre 2012 et avait en cinq occasions pris en charge « the day-to-day routine operations of the National Library en l’absence du directeur ». Sollicité ce matin, il a déclaré : « C’est une affaire interne. Je ne suis pas autorisé à faire des commentaires. » Du côté du ministère, un haut cadre nous a laissés entendre que le ministre des Arts et de la Culture a été informé de ce qui se passe concernant cette nomination. « Le ministre est au courant. Une rencontre a été organisée le 15 août dernier entre la secrétaire permanente, le Senior Librarian et le ministre pour tirer au clair cette affaire. Being given that it is an administrative issue, the minister asked his PS to handle. »