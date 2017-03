RENCONTRE — ALAIN LORIEUX, ANCIEN DE L'ÉQUIPE DE FRANCE: Du rugby au champagne passionnément

Alain Lorieux a remporté le Tournoi des Cinq Nations 1987 avec l'équipe de France en réalisant le Grand Chelem (4 victoires sur quatre). Mais il est aussi connu pour être le Directeur régional du champagne Taittinger. Un poste qu'il occupe maintenant depuis 25 ans. Un virage à 180° pour l'homme aux 30 sélections avec les Blues aujourd'hui, âgé de 60 ans. Il est venu se ressourcer à Maurice, à l'hôtel Royal Palm, Grand-Baie avant de regagner la France dimanche dernier. Week-End l'a rencontré et l'ancien deuxième ligne du FC Grenoble s'est confié à cœur ouvert sur son passé de rugbyman de même que sa nouvelle passion : le champagne.

Il n'a rien perdu de son physique. 1m92, « toujours 112 kg et en pleine forme ». Alain Lorieux se décrit d'ailleurs comme très « dynamique ». Si jouer au rugby n'est maintenant plus possible, par contre, la course à pied ou la natation sont ses activités sportives favorites. Après tout, il exerçait la profession de maître-nageur/sauveteur chez les pompiers. D'où son surnom de « pin-pon ». Durant ses vacances à Maurice, s'il ne passe pas la majorité de son temps dans l'eau turquoise du lagon, il est à la restauration, dégustant les plats concoctés par son ami Chef Michel de Matteis. D'ailleurs, ce dernier est à l'origine de la première visite d'Alain Lorieux à Maurice. Il s'en est fallu de peu pour qu'il tombe amoureux de « ce coin paradisiaque » au milieu de l'océan. « Michel m'a convaincu de venir. Et je compte y revenir », dit-il.

En attendant, le sexagénaire revient sur la finale perdue contre la Nouvelle-Zélande (29-9) à l'Eden Park d'Auckland en 1987, soit la première Coupe du monde de Rugby. « On avait arraché notre qualification pour la finale dans les dernières secondes après un essai de Serge Blanco. On avait gagné 30-24. Ce jour-là, j'ai fait l'un de mes meilleurs matches de ma vie où j'avais inscrit le premier essai français alors que nous étions menés. En finale contre les Néozélandais, nous étions cuits physiquement avec plusieurs blessés à déplorer. Les All Blacks quant à eux étaient plus frais que nous après une demi-finale plus maîtrisée contre les Gallois. Qui plus est, ils avaient suffisamment de temps pour se préparer pour ce mondial. Ils avaient cette colère, une revanche à prendre sur nous puisque nous les avions battus en France en match amical auparavant », explique-t-il.

« Le rugby est une école de vie »

C'est à l'âge de 17 ans qu'Alain Lorieux a fait ses premiers pas dans le monde du rugby. Mais c'est à 22 ans que le ballon ovale a donné un tout autre sens à sa vie. Si en cadet il pratiquait le rugby pour « s'occuper », c'est qu'après avoir atteint la maturité qu'il s'est laissé guidé par la passion du rugby. Et à cette époque-là, les joueurs de rugby n'étaient pas censés recevoir de compensation financière, même au niveau international. Les joueurs de ce temps-là poursuivaient, outre le ballon, une activité universitaire ou professionnelle et ne devaient pas recevoir de rémunération pour l'exercice de son sport. Jouer avec les copains et l'amour du maillot valait tout l'or du monde.

Ce qui fait que pour Alain Lorieux, le Rugby est bien plus qu'un sport. « C'est une très belle école de vie. L'aspect d'y avoir joué au rugby m'a beaucoup aidé à me lever dans la vie. J'ai un parcours professionnel assez atypique dans le sens que j'ai travaillé dans la restauration, j'ai été pompier, j'ai eu un bar à Grenoble, une brasserie, j'ai été directeur d'un camping à Aix-les-Bains et depuis 1992 je suis à Taittinger. L'entreprise dirigée par la famille Taittinger depuis les années 30 partage les mêmes valeurs que le rugby, c'est-à-dire l'amitié et la famille. »

Depuis que l'ancien rugbyman a raccroché ses crampons en 1989, il n'a pas changé d'un iota. Un bon vivant qui chérit la vie passionnément. « Je suis volontaire dans l'effort. Je suis toujours souriant. Je fais beaucoup de choses par passion. L'entreprise pour laquelle je travaille me passionne. Car si ce n'était pas le Taittinger, je n'aurais pas été dans le champagne aussi longtemps », fait ressortir Alain Lorieux.