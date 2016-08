RENCONTRE : Assis Lutchmun, le façonneur de fruits et légumes

Apprenti cuisinier à l’hôtel Merville, Assis Lutchmun, qui compte une douzaine d’années de métier, s’est aussi développé une autre passion : la sculpture sur fruits et légumes. Cet art, il le magnifie sous les yeux ébahis des clients, car Assis a la fibre artistique, même s’il dit modestement qu’il ne faut pas être doué pour se lancer dans cette voie.

Son côté perfectionniste et sa persévérance sont aujourd’hui récompensés. Assis Lutchmun peut rester des heures à nous conter sa passion. Mais, l’homme préfère provoquer l’étonnement. Tout, l’inspire la nature, l’environnement, il semble toujours à l’affût de nouveautés. Pas besoin de grands outils pour donner libre cours à son art. Un petit couteau et le voilà lancé dans ses délires. Melon d’eau, carotte, il ne se fixe aucune limite dans ses créations. Observateur de la vie, il surprend en parvenant à magnifier des tables avec ses légumes exotiques qui ressemblent à des fleurs fraîchement cueillies dans le jardin. « L’hôtellerie est un secteur en pleine expansion et l’avantage est qu’on développe un esprit d’observation ». Ayant eu la chance d’être aux Maldives, lors de l’ouverture de l’hôtel, Assis raconte qu’il était pratiquement entouré de fruits de mer et de légumes. « La cuisine est un créneau innovateur, on s’imprègne de la culture de chaque pays. J’ai découvert les épices, les ingrédients de base pour préparer un repas avec beaucoup de subtilité. Chaque cuisinier a sa propre technique et la découverte d’un plat, un enrichissement personnel. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de voir le client apprécier le goût, parfois il nous livre son impression, c’est à la fois encourageant et assurant ». La cuisine fusionnelle semble plaire beaucoup à l’apprenti cuisinier. Il en profite après la cuisson pour recueillir les bouts de légumes ou les fruits qui entreront dans sa réserve de sculpteur. « En cuisine, tout est récupérable. On peut sculpter des légumes en forme de fleurs, obtenir de délicates rayures, des dégradés, obtenir d’autres formes plus complexes sur une carotte, une pastèque, une betterave… » Avec le melon d’eau, Assis Lutchmun exploite la chair juteuse, trace de petits sillons comme pour lui donner une ressemblance artistique et au final livre une belle œuvre avec une belle palette de couleurs. « Cette technique de food carving nécessite beaucoup de patience et de savoir-faire ». Assis Lutchmun relate que ces fruits ne peuvent être consommés si on y inclut du colorant. « Les étrangers aiment bien conserver ces œuvres pendant une semaine, si le respect a été apporté lors de la sculpture et que le fruit ou le légume n’a subi aucune détérioration, c’est possible de le manger ». Le plaisir partagé entre lui et les clients de l’hôtel reste la grande source de satisfaction de l’artiste qui n’a pas encore fini de surprendre son entourage.



Le saviez-vous…

En l’an 1364, Phra Ruang, roi de la ville de Sukhothaï, en Thaïlande, s’enticha de la fleur et l’oiseau sculptés dans un légume par sa servante Nang Noppamart. Cette dernière, qui ne cherchait qu’à étonner son souverain, fut, selon la tradition, l’initiatrice de ce nouvel art, le Kae-Sa-Luk, qui fait aujourd’hui partie du patrimoine national de ce pays du Sud-Est asiatique où il est enseigné dans les écoles dès le plus jeune âge.

(Sources : Intnet)

E-Photos Sculptures fruits et légumes Assis Lutchmun

Ref. 1051569

Assis Lutchmun fier de son parcours dans cette voie

Ref. 1051558

Pastèque sculptée en rose

Ref. 1051567

Précision et technique sont les atouts d’une réussite en sculpture

Ref. 1051583

Formes complexes, rayures, l’art de la sculpture des légumes repose sur le visuel