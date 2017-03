RENCONTRE AVEC AURÉLIE JACQUETTE : Une déco sur mesure pour des fêtes stylées

« Créer », c’est le mot qui décrit le mieux Aurélie Jacquette, qui allie l’art et la créativité en vue de faire sur mesure des décorations qui rendront vos événements uniques. Cette jeune femme de 22 ans nous a accueillis dans son atelier de Beau-Bassin. Dans la simplicité et la bonne humeur, elle dévoile sa passion pour la création de décorations personnalisées et fait le point sur les dernières tendances déco.

À tout juste 22 ans, Aurélie Jacquette s’est lancé un défi de taille : celui de s’embarquer dans la décoration d’événements. Le point de départ a été la fête d’anniversaire de son cousin, lors de laquelle elle a eu le déclic : « Il y a trois ans, pour l’anniversaire de mon cousin, j’ai fait quelques décorations pour aider à l’organisation. J’ai eu beaucoup de compliments de la part des invités. Ayant pris beaucoup de plaisir à les réaliser, j’ai compris que c’était ce que je voulais faire. » Cet amour pour la décoration a depuis grandi en elle. Aujourd’hui, avec sa page Facebook Creative Minds, Aurélie Jacquette démontre l’étendue de ses talents et dit rêver secrètement « de faire grandir son petit business ». « Le nom Creative Minds vient du fait que j’ai trop d’idées dans la tête. Trop envie de créer », dit-elle.

Papiers, tulle, laine et rubans... Aurélie rassemble le maximum de matériaux pour confectionner à la main des décorations personnalisées. « J’utilise principalement du papier mais, depuis peu, j’ai commencé à utiliser plus de matériaux et ainsi aller plus loin dans ma créativité. Je me documente aussi beaucoup sur Internet et dans les magazines de mode afin de toujours proposer des nouveautés », explique la jeune créatrice. En général, les clients qui sollicitent les services d’Aurélie ont déjà une idée bien précise de ce qu’ils veulent mais grâce à la bonne réputation de son travail, elle se retrouve souvent à avoir carte blanche du client pour créer des décorations qu’elle estime appropriées. Le client propose son thème et Aurélie se donne à cœur joie pour fournir des décorations au top ! « Ce que j’aime, c’est cette liberté que j’ai lorsque je crée des objets décoratifs. Grâce aux compliments de mes clients, j’ai eu l’opportunité de faire des décorations pour des événements qui ont eu lieu en Italie, en Angleterre et en Afrique du Sud », indique-t-elle fièrement.

Des ambitions à revendre

Concernant les événements, dit-elle, « on me sollicite surtout pour des fêtes d’anniversaire ». Elle poursuit : « Les enterrements de vie de célibataires font également peu à peu partie de mes activités et j’ai également fait quelques mariages. » Toutefois, l’objectif d’Aurélie ne s’arrête pas là ! Elle a en effet pour ambition d’ouvrir un grand atelier où elle pourrait accueillir et gérer plus de commandes. « Quelque chose de moderne et de grand afin de pouvoir recevoir mes clients sur place et créer à plus grande échelle des décorations », dit-elle. Cette passion pour la création de décorations, poursuit-elle, l’a également poussée à se rapprocher de sa mère qui la soutient depuis le début : « Ma mère me soutient beaucoup et s’assoit même à mes côtés pour m’aider à créer de nouvelles décorations. Aujourd’hui, c’est ma partenaire de travail. »

Le rose, l’or, le blanc et la couleur pêche ont beaucoup de succès pour les fêtes. « Les couleurs pastel sont de plus en plus à la mode. On les retrouve pour des mariages, des anniversaires de petites filles, des fiançailles, et même des enterrements de vie de jeune fille. Pour des événements de garçons, le bleu prime. » Sur le plan thématique, dit-elle, la mer, les personnages Disney, les pirates de même que la déco vintage et rustique sont très demandés cette année.

À LA MAISON

À vos ciseaux et pinceaux !

Tout au long de l’année, nous sommes appelés à préparer des fêtes. Qui dit fête, dit décorations! Cessez de vous en faire car vous pouvez les confectionner vous-mêmes. Pochoirs ou guirlandes, laissez-vous tenter par une petite décoration simple et rapide à réaliser !

Les pochoirs

Le pochoir est incontournable pour une décoration faite maison. De toutes les formes et de toutes les tailles, le pochoir permet de décorer rapidement vos fenêtres, vos cartes de vœux ou vos menus.

Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous : pour les moins manuelles, achetez des pochoirs disponibles dans les magasins ou imprimez-les via Internet, où différents modèles vous sont proposés. Pour les autres, laissez parler votre créativité ! Prenez un papier cartonné, dessinez la forme de votre choix au crayon, puis découpez-la au cutter : vous avez votre pochoir ! Ensuite, achetez une bombe de peinture et vous n’avez plus qu’à poser vos pochoirs où bon vous semble dans la maison.

Astuces

Multi-usages, les pochoirs peuvent aussi être utilisés sur la nourriture ! Il suffit de placer le pochoir sur des biscuits ou des fruits, et de les saupoudrer de sucre glace. Vous obtiendrez des gourmandises originales pour une décoration de table de fête !

Décorations faites maison : les guirlandes en feutrine

Lumineuse, scintillante ou en tissu, la guirlande peut être utilisée pour décorer les fenêtres, en guise de rideau, ou la table. Voici comment réaliser une guirlande facilement :

Vous aurez besoin de feutrines de couleurs différentes, d’une paire de ciseaux, d’un feutre, d’une perforeuse et de ficelle ou laine de couleur. Prenez la feutrine et dessinez, à l’aide du feutre, des formes simples, comme une étoile. Faites-en une dizaine de chaque. Ensuite, découpez-les soigneusement et, à l’aide de la perforeuse ou d’une paire de ciseaux, faites un trou en haut de chaque figure. Vous n’avez plus qu’à enfiler la ficelle dans les trous, en prenant soin de faire des nœuds à chaque figure pour les fixer à la ficelle. Alternez les formes, incrustez des perles… bref, à vous d’être créatives pour obtenir une guirlande unique !