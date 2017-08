RENCONTRE AVEC SABAH ISMAIL: Au-delà du henné...

Un doux parfum d’Orient aux senteurs de lavande et de henné. Sabah Ismail est une «henna artist». Cette Anglaise d’origine pakistanaise a décidé de poser ses valises remplies de cônes de henné 100% naturel à Maurice il y a tout juste un an.

Avec plus de 5 000 likes sur sa page Facebook “beyond henna”, Sabah jeune journaliste et bloggeuse de 28 ans, s’est fait un petit nom dans le métier. “J’ai commencé à l’âge de 20 ans à Manchester où je suis née. Je le faisais pour le simple plaisir d’en faire. De bouche à oreille, j’ai commencé à avoir de plus en plus de clients. Le henné m’a fait faire le tour de l’Angleterre”, dit-elle tout sourire.

C’est en 2015 que Beyond Henna voit le jour. La jeune entrepreneur utilise alors les réseaux sociaux pour étendre sa clientèle. “J’utilise beaucoup Facebook et Instagram pour poster ce que je fais et pour partager ma passion”, dit-elle. Malgré ses nombreux followers, Sabah Ismail garde les pieds bien sur terre. S’adaptant petit à petit au climat mauricien, elle avoue qu’il est bien difficile de se trouver une place sur le marché du mehendi à Maurice, à cause des nombreuses personnes qui pratiquent ce métier. Un pari qu’elle compte cependant relever.

Avec de petites pierres précieuses

Maman de deux enfants âgés de 7 mois et de 3 ans, Sabah Ismail jongle entre cônes de henné, blog et famille. “Mon époux et moi, nous sommes tout le temps à faire plein de choses !”, dit-elle. Si elle ne propose pas encore de “bridal packages”, elle applique néanmoins le henné sur rendez-vous. “Mais ce qui marche ici, ce sont les scrapbooks que je personnalise avec de petites pierres précieuses, des couleurs, etc. En fait, j’utilise la même technique pour l’application du henné, sauf que pour ce type de produit, j’utilise de la peinture que je mets dans un cône pour mehendi.” Les carnets qui coûtent en moyenne Rs 1 000, connaissent un succès fou auprès des clients mauriciens. D’ailleurs les commentaires élogieux sur la page Facebook de Sabah Ismail ne manquent pas.

“C’est pour cela que j’ai décidé d’appeler ma petite entreprise “beyond henné” parce que je vais bien au-delà de l’application sur le corps, je l’utilise aussi pour décorer tout ce qu’il y a à décorer”, lance-t-elle en un grand éclat de rire. “L’on peut faire tellement de choses avec le henné.”

Le “menna” pour les hommes

Par ailleurs, elle nous confie que l’application du henné, qui existe depuis des millénaires ne concerne pas que les femmes. “J’ai eu des clients hommes en Angleterre. Dans notre métier, nous appelons cela, le “menna””, nous explique-t-elle. Et ajoute que cet art est apprécié de tous car, mine de rien, “le henné aide à rassembler les gens, peu importe l’âge, la couleur de peau ou le sexe de la personne.”

En effet, Sabah Ismail est une vraie artiste qui s’imprègne de son environnement pour créer : “Je tire mon inspiration des motifs orientaux évidemment, mais aussi de tout ce qui m’entoure, comme la nature, les arbres, les fleurs. Je crée au fur et à mesure, c’est un perpétuel renouveau. Une ligne mène à une autre, et ainsi de suite, j’aime beaucoup expérimenter.” Sur sa page Facebook, les photos de dos, d’avant-bras entièrement ou partiellement recouverts de motifs orientaux et même celtiques font le bonheur des aficionados du mehendi. “Ce n’est pas une obligation. C’est un peu comme un tatouage, la personne peut choisir ce qu’elle veut porter.”

Sabah Ismail a le coeur sur la main. Sans aucun a priori, elle nous confie que le henné a pour elle une dimension spirituelle. “J’ai rencontré Dieu à 22 ans. L’on est tous, souvent, pas très conscients de sa présence et l’on fait un peu les choses parce que nos parents nous disent de le faire. Mais cette fois, je l’ai découvert par moi-même et cela a bouleversé ma vie et la façon dont je perçois toute chose”, avoue Sabah Ismail.

100 % naturel

“Grâce à ce métier, j’ai pu aider tant de personnes à ma manière. On s’est parlé, on a partagé des choses, c’est cela toute la beauté de cet art.” En effet, elle nous raconte l’histoire d’une cliente atteinte de cancer. “Elle m’a trouvée sur Facebook. Elle avait le crâne rasé et voulait absolument porter le mehendi. On a finalement fait une belle couronne recouvrant toute la surface du crâne. C’était formidable. Une beauté !”, raconte notre interlocutrice.

La jeune femme veut avant tout communiquer sa passion et le bonheur qu’elle ressent en travaillant avec le henné. Une passion innée qu’elle a développée dès sa tendre enfance, “je jouais avec cette mixture que je m’amusais à mélanger avec des huiles essentielles”, se remémore-t-elle. C’est pour cela qu’elle met un point d’orgue sur la concoction de ce divin mélange. “Il faut que ce soit entièrement naturel ! Il y a quelques années, en Angleterre, certaines personnes avaient commencé à utiliser du henné chimique, qui était certes plus foncé, mais surtout très nocif. Une dame a perdu la vie en utilisant ce produit. Il faut que les utilisateurs prennent conscience de ce qu’ils utilisent sur leur peau, et faire très attention”, prévient Sabah Ismail.

Devant le regard attentif de ses enfants et de son mari, Sabah Ismail applique le henné sur la main d’une cliente. Avec minutie et le sourire aux lèvres, elle trace les contours de motifs orientaux : “Je vais maintenant appliquer une solution à base de jus de citron et de sucre pour fixer le henné, vous pourrez ensuite enlever l’enlever le soir. Les dessins deviendront plus foncés dans quelques jours.”

Si le henné se décline désormais sous toutes les formes, avec notamment l’apposition de pierres précieuses ou de paillettes, Sabah Ismail préfère “le henné traditionnel dans toute sa simplicité. J’aime laisser les motifs apparaitre naturellement au fur et à mesure. Là est toute la beauté”, confie cette dernière. Pleine de bonnes intentions et surtout de bonnes idées, la henna artist souhaite partager cette expérience au-delà de l’ordinaire. “Je crois dans la phrase qui dit : ‘be the change you want to see in the world’, et je pense que l’on est capable de choses merveilleuses si l’on veut seulement y croire...”



— Pour plus de renseignements, visiter la page Beyond Henna ou envoyer un mail : surinfo@beyondhenna.com.