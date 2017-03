RENCONTRE AVEC LE VP DU GHANA-XLD : « Pour une nouvelle forme de coopération avec l’Afrique »

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a rencontré le vice-président du Ghana Mahamudu Bawumia samedi. Il s’est dit d’autant plus heureux de cette rencontre qu’il a lui même jeté les bases pour la relance des relations entre le Ghana et Maurice. « J’ai effectué deux visites dans ce pays notamment en tant que ministre des Finances et comme Premier ministre adjoint pour faire avancer les projets identifiés entre nos deux pays », dit-il. Xavier Luc Duval dit avoir été l’initiateur de la stratégie africaine qui, à son avis, doit être revue à la lumière de l’expérience acquise. Pour lui, il s’agit aujourd’hui de développer une nouvelle forme de coopération qui permettra à Maurice de devenir un centre de transformation pour les produits primaires africains. « Nous pourrons à partir des matières premières produites en Afrique manufacturer des produits finis comme le café, pour ne citer qu’un exemple », dit-il.

Le vice-président du Ghana a également reçu la visite du chef juge Keshoe Parsad Matadeen et de la Speaker de l’Assemblée nationale Maya Hanoomanjee.

CYCLONE ENAWO : Action de solidarité en faveur de Madagascar

La présidente du Conseil de district de Rivière-Noire, Véronique Leu-Govind, a lancé une initiative en faveur des sinistrés malgaches à la suite du passage du cyclone Enawo. Le Conseil, en accord avec Maersk, installera trois conteneurs dans trois points stratégiques du district afin de recueillir des vivres et des vêtements en faveur des Malgaches. Ces conteneurs seront ensuite transportés dans la Grande Île par la compagnie maritime Maersk.

Le bilan du cyclone est très lourd pour Madagascar : pas moins de 50 morts et quelque 300 000 sinistrés.

Le leader de l'Opposition Xavier Luc Duval, a, dans une déclaration au Mauricien, présenté ses sympathies aux autorités malgaches, à la population malgache et aux familles des victimes. Il a lancé un appel aux Mauriciens pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés malgaches.