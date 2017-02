RENCONTRE : Daniel Schaffer, le CEO de la Foundation for Environnemental Education

Daniel Schaffer CEO de la Foundation for Environnemental Education (FEE) vient d'effectuer une courte visite à Maurice. Lors d'une rencontre avec Week-End, il a expliqué le fonctionnement et l'action de la fondation internationale qu'il dirige et les motifs de son séjour à Maurice. Avant de diriger la FEE, Daniel Schaffer a été marin, a vogué sur les mers du monde avant d'obtenir la direction d'un navire de recherches appartenant à une ONG, ce qui l'a fait entrer dans le secteur de la protection de l'environnement.

Qu'est-ce que la Foundation for Environnemental Education dont le siège est à Copenhague, au Danemark ? "La Foundation for Environnemental Education est la version moderne d'une fondation d'abord confinée aux pays européens, créée dans les années 1970 pour promouvoir la protection de l'environnement à travers l'éducation principalement. La version moderne de la FEE a été créée en 1981 par quatre pays européens et va se renforcer, en 1986, par l'arrivée d'une ONG française soutenue par l'Union européenne, le Pavillon bleu. Par la suite, les programmes créés par la FEE pour être mis en pratique dans les écoles ont reçu le soutien de l'Union européenne. Après avoir multiplié ses actions en Europe, la FEE a été approchée, en 2001, par l'Afrique du Sud pour utiliser ses programmes dans ses établissements scolaires. Depuis, les programmes de la FEE sont pratiqués dans plus de 48 000 écoles de 75 pays à travers le monde. Nous sommes une organisation qui regroupe les ONG. Nous croyons que la société civile a un rôle important à jouer dans la conscientisation aux questions environnementales, en collaboration avec les gouvernements. Nous croyons que cette conscientisation doit commencer dès le plus jeune âge, c'est pour cette raison que nous avons mis l'accent sur plusieurs programmes destinés aux écoles primaires." Pour le CEO de la FEE la collaboration avec les gouvernements est essentielle pour son action et le développement de ses programmes. "Vous pouvez avoir le meilleur programme scolaire du monde, mais si le ministère de l 'Education de votre pays ne le reconnaît pas et ne l'applique pas dans ses écoles, cela ne sert à rien. Nous travaillons avec les ONG qui sont reconnues et travaillent avec leurs gouvernements respectifs. Cette condition est indispensable pour notre travail. La conscientisation aux problèmes de l'environnement ne peut se faire dans un pays sans l'implication du gouvernement. C'est la voie que nous avons choisie, celle de l'action positive en collaboration avec tous les acteurs engagés dans le combat, dont les gouvernements." Comment est-ce que la FEE finance ses activités à travers le monde ? "Par deux méthodes. La première par les cotisations de nos membres qui sont basées sur le PIB de leur pays respectifs. La deuxième à travers le corporate sponsorship. Dans la mesure où nous sommes une organisation globale, nous sommes approchés par des groupes internationaux, par exemple Toyota, pour financer un aspect de notre programme Eco School." Est-ce que ce type de patronage ne peut pas déboucher sur des conflits d'intérêts, les groupes internationaux étant très frileux sur une éventuelle critique de leur politique ? "Non. Nous choisissons nos sponsors avec autant de soin que nos membres. On ne peut pas demander aux firmes d'être responsables et refuser leur aide quand elles la proposent. Je crois que les entreprises internationales qui veulent soutenir notre action savent que leur financement ne nous enlève pas notre capacité à critiquer leurs actions et leurs produits. Par exemple, un des prix du jeune reporter a été attribué à un garçon qui avait fait un projet pour demander l'interdiction des cheewing-gum dans les écoles parce qu'ils contribuent à la pollution. Sur le jury qui lui a attribué son prix siégeait un représentant d'une grande marque de chewing-gum qui est un de nos sponsors. Le sponsorship ne peut en aucune manière limiter ou censurer nos actions et ça, tous les sponsors le savent et le respectent. Ils sont là pour supporter nos actions, pas pour essayer de changer notre point de vue."

"La prise de conscience est mondiale : on sait aujourd'hui que si on ne respecte pas l'environnement, cela affectera le climat et va avoir de lourdes conséquences sur notre quotidien."

Comment devient-on membre de la FEE ? "Il faut tout d'abord souligner que le label FEE n'est pas une franchise que l'on peut acheter, mais un label que l'on obtient en se joignant à l'organisation en respectant les critères établis. Il faut tout d'abord être une ONG dont la principale activité est la protection de l'Environnement. Elle doit posséder des structures démocratiques et pouvoir établir une solidité financière pour soutenir nos projets et travailler au niveau national. L'ONG doit présenter un dossier de ses activités en cours et de ses plans d'action qui seront soigneusement étudiés, tout comme le travail qu'elle a déjà accompli. Ce n'est qu'au terme de cette étude que la candidature est acceptée ou pas. Nous n'avons qu'un membre par pays avec des membres affiliés. L'ONG retenue sera à la fois membre et représentant de FEE au niveau national. Nous avons également des membres affiliés qui sont des ONG ou des associations qui travaillent dans le même secteur, mais qui sont affiliées à la FEE à travers notre représentant officiel dans leur pays." Une fois la candidature du membre accepté, il a accès aux cinq principaux programmes de la Fondation qui sont le résultat de trente années d'expérience : The Eco-schools, Learning about the forests ; Young Reporters for the Environnement, Blue Flag et Green Key. "Nous mettons à la disposition de nos membres des méthodes et des solutions pour leur permettre d'être plus efficaces dans la lutte pour la préservation et la protection de l'Environnement." Si la FEE est aujourd'hui établie dans 75 pays à travers le monde, il n'a pas encore de membre à Maurice, mais la situation pourrait bientôt évoluer. En effet, l'ONG mauricienne Reef Conservation a fait acte de candidature pour devenir membre de la FEE. C'est en partie pour faire la connaissance des membres de Reef Conservation que Daniel Schaffer vient d'effectuer une visite à Maurice. "Je suis venu à Maurice pour trois raisons. Tout d'abord pour pour faire connaissance avec l'équipe de Reef Conservation et étudier sa demande pour devenir membre de notre association. Si cette demande est agréée, Reef Conservation deviendra le représentant de la FEE à Maurice. Je suis également chez vous pour des discussions avec la Commission de l'océan Indien qui est un membre associée de la FEE. Elle est intéressée à introduire et développer un des programmes de FEE dans les écoles des pays de la région. Nous leur avons demandé de trouver une ONG par pays pour devenir membre de FEE afin de pouvoir utiliser nos programmes dans leurs pays. Zanzibar, qui ne fait pas partie du COI est aussi intéressé par ce projet. Je voudrais profiter de l'occasion pour souligner la rapidité du travail de la COI dans la mise en place de ce projet. Savez-vous que 75 écoles mauriciennes utilisent déjà le programme Eco-School de FEE grâce à la COI ? Finalement, je suis venu à Maurice pour remettre à deux hôtels mauriciens un des labels de la FEE : la Green Key."

Pour le CEO de la FEE, "beaucoup de choses ont changé au cours des dernières années dans le domaine de la protection de l'environnement. Pas toujours pour le meilleur et dans certains cas il y a eu même du recul. Mais le monde reconnaît aujourd'hui que des actions doivent être entreprises dans ce secteur à un point qu'une majorité de pays a pris des engagements à la dernière Conférence de Paris. La prise de conscience est mondiale : on sait aujourd'hui que si on ne respecte pas l'environnement, cela affectera le climat et va avoir de lourdes conséquences sur notre quotidien. Avant les effets du changement climatique n'étaient visibles que dans les forêts ou aux fins fonds des océans, aujourd'hui ce changement est visible tous les jours et l'homme est conscient qu'il a un rôle à jouer pour faire changer les choses. Le travail des ONG et des organisations comme la FEE a aidé, chacune à son niveau et avec l'aide de milliers de volontaires à travers le monde, à cette prise de conscience. Il faut continuer dans cette voie."

La Green Key attribuée à deux hôtels Verandah

Le CEO de FEE a profité de son séjour pour remettre le label Green Key à deux hôtels mauriciens. La FEE attribue ce label aux hôtels ou résidences touristiques qui respectent des critères environnementaux stricts dans le cadre de leurs activités. Désormais, Heritage le Telfair et Heritage Awali, deux hôtels du groupe Verandah, font partie ds 2500 établissements touristiques à travers 35 pays, à posséder une Green Key. Dans un communiqué, les Hôtels Verandah se félicitent d'avoir obtenu la Green Key "qui vient récompenser les efforts constants de nos équipes ces derniers mois. Cette certification s'insère dans notre stratégie de positionner Heritage Resorts sur le Domaine de Bel-Ombre comme une référence du développement durable dans l'industrie touristique".

La stratégie du groupe Verandah s'inscrit dans l'année internationale du tourisme Durable pour le Développement lancée en janvier par l'Organisation mondiale du Tourisme. Son secrétaire général a déclaré que cette année "représente une opportunité unique d'accroître la contribution du secteur du tourisme aux trois piliers de la durabilité, l'économique, le social et l'environnemental, tout en attirant l'attention sur les véritables dimensions d'un secteur souvent sous-évalué".