RENCONTRE - DAVID TSANG MANG KIN : Le Sumi e ou la méditation à travers l’art

Lors de la dernière rencontre artistique publique qu’a organisée l’Association pour la créativité artistique (ACA) présidée par Dev Chooramun, Le Mauricien a eu l’occasion de découvrir le Sumi e, un mouvement de la peinture japonaise originaire de Chine et qui se caractérise par l’usage du lavis à l’encre noire sous le pinceau de l’artiste et maître zen David Tsang Mang Kin.

À cette occasion, installé aux côtés des autres artistes au premier étage du centre commercial Flacq Cœur de ville, l’artiste attise la curiosité des uns et des autres avec son attirail artistique posé sur la table : un lot de papiers récupérés, un gros pinceau, un bâtonnet d’encre et un petit bassin… A l’approche de son pupitre, tout visiteur est invité à faire l’expérience de son art. « Tu veux essayer, mon garçon », lance-t-il à un enfant qui s’approche. « Fais-moi une ligne droite », lui demande-t-il en expliquant que c’est le « cho ». Pinceau en main, l’enfant s’exécute. L’artiste regarde le trait et explique le principe. « On règle l’action avec le souffle. On lève la main droite en inspirant et on redescend en expirant. La position du pinceau ainsi que la force et la vitesse de l’exécution sont importantes pour jouer sur l’épaisseur et la netteté des lignes et les niveaux de gris. Lorsque le pinceau touche le papier, l’artiste est en unisson avec son papier. Il ne pense plus à rien », témoigne-t-il.

« Je dessine parce que pour moi, c’est une forme de méditation. Cela fait dix ans que je le pratique. J’ai commencé par le Zazen qui est une méditation propre à Zen Soto », affirme notre interlocuteur qui a appris la technique en autodidacte surtout et en s’appuyant sur des leçons sur internet.

Il poursuit son explication sur cette pratique : « Il faut frotter le bâtonnet d’encre dans le petit bassin avec un peu d’eau pour qu’il se liquéfie. On trempe ensuite le pinceau dans l’encre ». Le pinceau est un élément important dans cette pratique méditative.

Il invite un autre à faire un cercle, qui n’est point réussi selon l’œil de l’expert. « On ne doit pas voir le trait du pinceau marquant le début, ni la fin », affirme-t-il.

Comment en est-il venu à cette pratique ? « Je marchais dans les rues de Port-Louis un jour. En passant par la librairie Student bookshop, j’ai vu ce gros pinceau et j’ai décidé de me jeter à l’eau. J’ai mis cinq ans avant de pouvoir faire une représentation du bouddha. Le Sumi e est un dessin au lavis à l’encre noir en un minimum de stroke ». C’est seulement avec des années de pratique, dit-il, qu’il est possible d’arriver à un niveau d’excellence.