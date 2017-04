RENCONTRE DU SECRÉTAIRE DES AE AVEC LA PRESSE MAURICIENNE - CHAGOS : Soutien inconditionnel de l’Inde à Maurice

Le soutien inconditionnel de l’Inde à Maurice dans ses revendications concernant les Chagos a été réaffirmé hier par le secrétaire indien aux Affaires intérieures, Sanjay Panda, qui rencontrait une délégation de la presse mauricienne à Delhi. « We are with Mauritius on the Chagos Issue. We are supportive on Chagos », a-t-il affirmé. À la question de savoir si l’Inde votera en faveur de Maurice aux Nations unies, il a affirmé de manière sans équivoque que l’Inde le fera « même si cela peut aller contre ses intérêts d’ordre économique ». « There is a commitment. We will be supportive of Mauritius’ position », a-t-il insisté.

Sanjay Panda, qui rencontrait la presse en présence de Gopal Baglany, Joint Secretary et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a profité de la rencontre avec les journalistes mauriciens pour se livrer à un exercice de communication sur des sujets qui suscitent la controverse à Maurice, notamment 1) les amendements à l’accord du double-tax system ; 2) le projet pétrolier à Albion et 3) la construction d’une piste d’atterrissage et d’une jetée à Agalega. D’ailleurs Sanjay Panda, Joint Secretary IOR, a dit qu’il va aborder les « specific issues » qui concernent l’Île Maurice et qu’il ne va pas se lancer dans l’historique des relations entre les deux pays, qu’il qualifie de « very special relationship ». « It’s a very historical and traditional bond between the two countries. A very strong one. À chaque fois que l’une ou l’autre de ces deux parties doit prendre des “hard decisions”, il est très important que chacun mette l’autre en confiance », dit-il.

Au sujet du traité de non-double imposition, il a déclaré qu’il y a eu « toutes sortes d’appréhensions à Maurice » et qu’on a dit que l’économie de Maurice sera affectée, en observant que la question a même été évoquée au Parlement mauricien. « We have gone in a win-win situation. Now everybody is happy. J’ai été en visite à trois reprises ces derniers temps à Maurice et je n’ai noté aucune réserve sur la question. There is complete comprehension today on the issue ».

Selon Sanjay Panda, il n’est pas vrai de dire que l’octroi d’un don de Rs 12,7 milliards de l’Inde à Maurice faisait partie des négociations concernant l’amendement du traité de non-double imposition, comme certaines personnes veulent le faire accroire. « The question of the development of Mauritius is in our interest. As such we are committed to the development of Mauritius. In the discussion between the two countries, it addressed successfully to the satisfaction of Mauritius. The issue of the tax is different to the grant », a ajouté pour sa part Gopal Baglany.

Sanjay Panda a tenu à dissiper les appréhensions concernant la question de raffinerie en annonçant qu’il n’est pas question de créer une raffinerie à Maurice.

S’agissant d’Agaléga, le secrétaire aux Affaires étrangères a reconnu que c’est un projet qui donne lieu à des appréhensions et des malentendus qui sont répercutés dans la presse. Il y a « beaucoup de spéculations » au sujet du montant que l’Inde investit dans ce projet et sur l’intention et les intérêts de l’Inde dans cette région dans le cadre de ce projet. « Why such big investment ? » a-t-il lancé. « Il y a beaucoup de mouvements et d’activités dans la région et toutes les opérations de surveillance sont effectuées à partir de Port Louis. Entre-temps il y a eu des délits économiques commis tels que la pêche illégale, le trafic de drogue, le trafic humain, la piraterie etc. Ce sont des questions que vous devez prendre au sérieux et vous ne pouvez pas baisser la garde ». Pour ce qu’il s’agit d’Agaléga, le gouvernement indien a pris l’engagement de construire une piste d’atterrissage et une jetée. « Nous allons de l’avant avec ces deux projets qui seront dans l’intérêt de Maurice. Les facilités qui seront disponibles à Agalega une fois ces deux projets réalisés seront d’un grand apport pour la “maritime surveillance and geographic surveillance”. This is something in both countries interest. It is assistance to Mauritius in the moving of economic offenders », a-t-il affirmé en insistant sur l’aspect sécuritaire concernant le territoire mauricien et la surveillance maritime en général. « This is something in both countries national interest. We have concerns for security », a-t-il ajouté.

Ils ont aussi souhaité que le nouveau Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, effectue une visite officielle en Inde.