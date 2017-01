RENCONTRE : Guy Sebastian: «Un concert à Maurice d’ici à la fin de cette année»

Peu connu chez nous, Guy Sebastian est une véritable star en Australie. Premier gagnant du télé-crochet Australian Idol en 2003, le chanteur-compositeur Pop/R&B âgé de 34 ans, est l’un des artistes ayant vendu plus de disques dans son pays. Ce membre du jury dans la version australienne X-Factor entre 2010 et 2012, et représentant son pays au concours Eurovision de la chanson 2015 en Autriche, a sorti huit albums qui ont atteint les premiers rangs des meilleures ventes australiennes. Nous l’avons rencontré cette semaine alors qu’il était de passage chez nous. Lors de cette rencontre au Club Med d’Albion, quelques heures avant son départ, il nous confiera qu’il ajoutera une date mauricienne à sa tournée 2017. L’occasion pour lui de conquérir un nouveau public.

“I’ve fallen in love with Mauritius”. La star australienne Guy Sebastian que nous rejoignons mardi soir, quelques heures avant son départ pour Sydney, dans une charmante villa du Club Med où il a séjourné pendant une dizaine de jours, dit avoir succombé au charme de notre île. “I have lots of friends who have been here and who always tell me that I need to come and visit Mauritius. It’s absolutely amazing, I’ve loved the family atmosphere. I enjoyed my family time in Mauritius”, dit le chanteur des Mauriciens.

Guy Sebastien est beau gosse. Regard profond et magnétique, silhouette musclée, yeux verts envoûtants, sourire éclatant, ravageur, il nous apparaît encore plus beau que sur les photos et dans les clips. Arborant un look stylé avec son jean sarouel blanc, débardeur noir dévoilant ses multiples tatouages et casquette posée sur la tête, il a de quoi faire craquer de nombreuses filles.

C’est entouré de son épouse Jules et de leurs deux fils Hudson, 4 ans et Archer, 2 ans qu’il a choisi de passer des vacances de rêve à Maurice. “I had a very hectic schedule last year and I needed to take a break”, nous dit celui qui nous reçoit sourire aux lèvres, très détendu et prêt à prendre l’avion.

Entre les bains de mer, les sports nautiques, la visite du parc animalier Casela, et les centres commerciaux rosiliens, Guy Sebastian n’a pas manqué de divertissement pour son séjour de 10 jours chez nous. A tel point qu’il a oublié le jour de son départ. “We planned to go to Port-Louis today and visit the commercial buildings and the city but we mixed up on the time flight which is in fact today. It changed our plans”, regrette l’artiste qui est arrivé chez nous par le vol d’AirAsia dont il est, ajoute-t-il, “le brand ambassador depuis octobre dernier”.

Entre faire glisser devant nous les photos de ses vacances depuis son téléphone portable, son fiston de 2 ans qui réclame les bras de son père et le maître d’hôtel qui lui demande s’il souhaite dîner à l’extérieur, nous assistons à la vie intime du chanteur. Celui-ci qui doit passer à table avec sa petite famille et qui doit prendre l’avion dans trois heures environ ne se montre pas du tout pressé. Toujours poli, il nous parle de sa musique, de son 9e album “Battle Scars” : “The first part, with latest single ‘Set In Stone’ was released in november and the second part will be released in April. I’ll be working on this part when I get back to Australia.” “Set In Stone” est une chanson d’amour dédiée à sa femme : “It’s about my love for my wife Jules. About the temptations faced on the road as I go away a lot of time, mostly on tour. But then you realise that this love “is set in stone.”

Par ailleurs, l’ex-membre du jury de l’Australian X-Factor qui a connu le Mauricien Jason Heerah, gagnant de X-factor 2014, dit aimer sa musique et pourquoi pas partager avec lui un jour la scène mauricienne :

“We may do something together. Jason is a very talented singer. He also played drum for me on numerous occasions.”

En attendant, le chanteur, né en Malaisie, fera découvrir son nouvel album durant la tournée qu’il programmera pour cette année. Et ajoutera une date pour Maurice. De quoi ravir ses fans.