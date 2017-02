RENCONTRE — JOAQUIM FRANCISCO FILHO: Le "professeur" qui a toujours prôné la pédagogie

Dans le cadre du processus de développement de la formation des jeunes, l'ancien directeur de l'INF Clairefontaine et de l'académie de Manchester United, le Brésilien Joaquim Francisco Filho, 76 ans, est venu partager son savoir avec les Mauriciens. Il a animé un stage destiné aux entraîneurs durant toute la semaine. La presse est d'ailleurs allée à sa rencontre jeudi sur le terrain de football de la MFA House, à Trianon.

Véritable mine d'informations, ce grand voyageur est avant tout un passionné ayant toujours à coeur de partager son savoir et de former des éducateurs, qui seront à même de faire développer le potentiel de jeunes apprentis footballeurs à travers le monde. « J'ai constaté qu'il y a une grande volonté d'apprendre et de s'améliorer ici à Maurice », affirme Joaquim Francisco Filho. « C'est le plus important. Il faut y aller crescendo, en apprenant les bases, et ensuite gravir les échelons étape par étape ». L'ancien directeur de l'INF Clairefontaine et de l'académie de Manchester United estime d'ailleurs que la pédagogie est primordiale dans l'épanouissement d'un jeune footballeur. « Il faut toujours privilégier le dialogue. Il faut donner à ces jeunes cette envie de se surpasser. Je vous l'assure, tous les enfants sont identiques; ils ne désirent qu'être aimés et traités avec respect. Et lorsqu'ils aiment quelque chose, il ne demande qu'à l'apprendre. Il faut qu'ils soient contents de venir aux entraînements. Nous avons le devoir de bien faire notre travail et de ne pas véhiculer le mensonge », a-t-il soutenu.

Beaucoup de travail reste à faire à Maurice, constate-t-il, notamment au niveau technique. « Dans le football, le plus important c'est la technique. La partie physique vient après. Il faut avant tout, avec ces jeunes, en faire des footballeurs avant d'en faire des athlètes. Nous devons favoriser l'habileté, l'exécution du mouvement. Bien évidemment, certains sont plus doués que d'autres. Mais la phase technico-tactique est primordiale, obligatoire. Contrairement aux idées reçues, le dribble également ça s'apprend. Il est très important de transmettre les bons messages sans être agressifs et sans diminuer ses enfants. »

Le maître mot : Formation

À noter qu'ils sont 33 entraîneurs de jeunes et joueurs de la sélection des moins de 17 ans à parfaire leurs connaissances à Trianon. Joaquim Francisco Filho était épaulé dans sa tâche par l'actuel Directeur technique national (DTN), Sébastien Sirot, et son adjoint Jonathan Bru. « Je tiens à souligner que c'est grâce à Jonathan Bru, qui était à l'INF Clairefontaine, que j'ai pu avoir les contacts pour venir à Maurice. C'est une belle expérience que j'espère renouveler », a avoué Joaquim Francisco Filho. « Les entraîneurs et les joueurs ont tous été exposés à une nouvelle approche durant toute la semaine. Et, je peux vous dire qu'il y a des progrès. Ces jeunes sont l'avenir du football. Vous verrez la différence dans quelque temps ».

Samir Sobha, président de la Mauritius Football Association, s'est dit très heureux de la présence du technicien, tout en soulignant que la formation demeure sa priorité. « Les entraîneurs ainsi que les jeunes footballeurs sont privilégiés de bénéficier de l'expertise d'une telle pointure. J'espère sincèrement qu'il reviendra au pays dans pas longtemps. Nous avons à coeur d'offrir aux jeunes les outils nécessaires pour réussir, car nous voulons à tout prix que le football retrouve ses lettres de noblesse. Ce processus passe inévitablement par la jeune génération qui incarne l'avenir », a-t-il déclaré.

À titre d'information, Joaquim Francisco Filho est né à São Paulo en 1940 et y a commencé sa carrière de joueur professionnel à l'âge de 16 ans. Il a évolué notamment au São Paulo Futebol Clube, mais aussi au Clube Atlético Juventus, qui a formé les Parisiens Lucas Moura et Thiago Motta. Après le Brésil, il s'est exilé au Vénézuéla (Club Deportivo Portugués) puis au Portugal, avant d'achever sa carrière en France. Évoluant au poste d'avant-centre, il a fait trembler les filets à de nombreuses reprises sous les couleurs du Nîmes Olympique (1966-1967), du RCFC Besançon (1967-1968), de l'US Boulogne (1968-1972) et du Toulouse FC. Après avoir raccroché les crampons, Joaquim Francisco Filho est devenu formateur à l'INF Vichy tout d'abord, puis à l'INF Clairefontaine. Durant près de 30 ans, il a contribué à façonner de nombreux joueurs, de Jean-Luc Ettori à Thierry Henry en passant par Jean-Pierre Papin et Blaise Matuidi (le dernier en date). Sa renommée dépassera les frontières hexagonales, puisqu'il sera contacté aux débuts des années 2000 par Manchester United pour entraîner les équipes de jeunes. Il a travaillé notamment avec Sir Alex Ferguson, et a fait également office d'interprète pour Cristiano Ronaldo lors de son arrivée chez les Red Devils, en 2003.